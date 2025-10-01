Какую рыбу можно поймать в пермских реках в октябре

В октябре в реках Прикамья можно поймать различные виды рыб. Среди них хищники и традиционные сороги. О том, кого и где ловить, а также почему клюют именно в октябре рассказал заядлый пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин.
Щука
Щука летом прячется в траве и там ее весьма сложно поймать. С наступлением холодов уровень воды в реках снижается и там, где летом обитала щука становится совсем мелко. Рыба перебирается на глубину и концентрируется в ямках и бровках. Щуки собираются в этих местах и за счет этого поймать ее проще.
Судак и окунь
Судак и окунь в октябре с наступлением холодов отъедаются на зиму. У них буквально жор перед зимой. За счет этого они активно клюют и их достаточно легко поймать.
Налим
Налим — рыба холоднолюбивая. Летом он спит, а с понижением температуры просыпается. За время спячки рыба скидывает вес и в октябре весьма активно клюет, так как хочет есть.
Лещ, плотва, сорога
Эти виды рыб клюют круглый год. Их можно поймать и в октябре. Для этого лучше использовать поплавочную удочку.
