Какую рыбу можно поймать в пермских реках в октябре

Пермский рыбак Рахматуллин: в октябре отлично клюют хищники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В октябре в реках хорошо клюют хищные рыбы
В октябре в реках хорошо клюют хищные рыбы Фото:

В октябре в реках Прикамья можно поймать различные виды рыб. Среди них хищники и традиционные сороги. О том, кого и где ловить, а также почему клюют именно в октябре рассказал заядлый пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин.

Щука

Щука летом прячется в траве и там ее весьма сложно поймать. С наступлением холодов уровень воды в реках снижается и там, где летом обитала щука становится совсем мелко. Рыба перебирается на глубину и концентрируется в ямках и бровках. Щуки собираются в этих местах и за счет этого поймать ее проще.

Судак и окунь

Судак и окунь в октябре с наступлением холодов отъедаются на зиму. У них буквально жор перед зимой. За счет этого они активно клюют и их достаточно легко поймать.

Налим

Налим — рыба холоднолюбивая. Летом он спит, а с понижением температуры просыпается. За время спячки рыба скидывает вес и в октябре весьма активно клюет, так как хочет есть.

Лещ, плотва, сорога

Эти виды рыб клюют круглый год. Их можно поймать и в октябре. Для этого лучше использовать поплавочную удочку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В октябре в реках Прикамья можно поймать различные виды рыб. Среди них хищники и традиционные сороги. О том, кого и где ловить, а также почему клюют именно в октябре рассказал заядлый пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин. Щука Щука летом прячется в траве и там ее весьма сложно поймать. С наступлением холодов уровень воды в реках снижается и там, где летом обитала щука становится совсем мелко. Рыба перебирается на глубину и концентрируется в ямках и бровках. Щуки собираются в этих местах и за счет этого поймать ее проще. Судак и окунь Судак и окунь в октябре с наступлением холодов отъедаются на зиму. У них буквально жор перед зимой. За счет этого они активно клюют и их достаточно легко поймать. Налим Налим — рыба холоднолюбивая. Летом он спит, а с понижением температуры просыпается. За время спячки рыба скидывает вес и в октябре весьма активно клюет, так как хочет есть. Лещ, плотва, сорога Эти виды рыб клюют круглый год. Их можно поймать и в октябре. Для этого лучше использовать поплавочную удочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...