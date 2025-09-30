30 сентября 2025

В Пермском крае за год количество закрытых общепитов выросло в девять раз

С начала года Роспотребнадзор потребовал закрыть 110 пермских кафе
За весь 2024 год аналогичная мера применялась лишь к 12 заведениям
С начала 2025 года в Пермском крае Роспотребнадзор инициировал приостановку деятельности 110 предприятий общественного питания. Причина — грубые нарушения СанПиНа. Более 60 заведений расположены на территории Перми, остальные находятся в различных муниципалитетах региона.

«За весь 2024 год аналогичная мера применялась лишь к 12 объектам общественного питания. Как правило, судебные решения предусматривают временное прекращение обслуживания посетителей кафе на период от 30 до 90 суток», — сообщает «РБК-Пермь». 

Кроме того, с начала года в Прикамье были зафиксированы три случая вспышек сальмонеллеза. Их причиной стали нарушения технологии приготовления пищи.

{{author.id ? author.name : author.author}}
