В Пермском крае за год количество закрытых общепитов выросло в девять раз

С начала 2025 года в Пермском крае Роспотребнадзор инициировал приостановку деятельности 110 предприятий общественного питания. Причина — грубые нарушения СанПиНа. Более 60 заведений расположены на территории Перми, остальные находятся в различных муниципалитетах региона.
«За весь 2024 год аналогичная мера применялась лишь к 12 объектам общественного питания. Как правило, судебные решения предусматривают временное прекращение обслуживания посетителей кафе на период от 30 до 90 суток», — сообщает «РБК-Пермь».
Кроме того, с начала года в Прикамье были зафиксированы три случая вспышек сальмонеллеза. Их причиной стали нарушения технологии приготовления пищи.
