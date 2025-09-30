30 сентября 2025

В Перми завыли сирены и громкоговорители. Видео

В Перми прошла масштабная проверка систем оповещения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках мероприятия активировали еще и громкоговорители
В рамках мероприятия активировали еще и громкоговорители Фото:

В 10:40 утра жители Перми услышали вой сирен. 1 октября в краевой столице прошла плановая проверка системы оповещения населения.

«В рамках мероприятия активировали сирены и громкоговорители. Это нужно для отработки механизмов информирования граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — предупреждали в региональном МЧС. 

Помимо запуска звуковых сигналов, жителей города предупредили с помощью информационных сообщений на телевидении и радио. Власти призывали пермяков сохранять спокойствие и не поддаваться панике во время проведения учений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 10:40 утра жители Перми услышали вой сирен. 1 октября в краевой столице прошла плановая проверка системы оповещения населения. «В рамках мероприятия активировали сирены и громкоговорители. Это нужно для отработки механизмов информирования граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — предупреждали в региональном МЧС.  Помимо запуска звуковых сигналов, жителей города предупредили с помощью информационных сообщений на телевидении и радио. Власти призывали пермяков сохранять спокойствие и не поддаваться панике во время проведения учений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...