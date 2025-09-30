В рамках мероприятия активировали еще и громкоговорители
В 10:40 утра жители Перми услышали вой сирен. 1 октября в краевой столице прошла плановая проверка системы оповещения населения.
«В рамках мероприятия активировали сирены и громкоговорители. Это нужно для отработки механизмов информирования граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», — предупреждали в региональном МЧС.
Помимо запуска звуковых сигналов, жителей города предупредили с помощью информационных сообщений на телевидении и радио. Власти призывали пермяков сохранять спокойствие и не поддаваться панике во время проведения учений.
