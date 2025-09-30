В Пермском крае за взятки осудили заведующую ветлечебницей

В Пермском крае за взяточничество осудили заведующую ветеринарной клиникой. Сумма незаконного обогащения составила 1,3 млн рублей, что считается особо крупным размером. Дело рассмотрели в Большесосновском райсуде.
«За денежное вознаграждение женщина выдавала ветеринарные свидетельства, разрешающие перевозку и продажу мяса и мясной продукции без надлежащей проверки качества. Преступную деятельность она осуществляла с марта 2019 по октябрь 2023 года. Вся сумма полученных взяток была конфискована в доход государства», — с материалами дела в telegram-канале знакомит Пермский краевой суд.
Свою вину глава ветклиники частично признала: она не стала отрицать, деньги поступали на ее банковский счет, однако утверждала, что использовала их не для личной выгоды, а для нужд учреждения. Суд приговорил ее к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в течение двух с половиной лет ей запрещено занимать должности, связанные с осуществлением ветеринарного контроля. Приговор пока не вступил в законную силу.
