30 сентября 2025

Два пермских завода нарушили закон при работе с наркотиками

Полиция проверила заводы на предмет обращения с наркотиками и психотропными веществами
Полиция проверила заводы на предмет обращения с наркотиками и психотропными веществами

Сотрудники ГУ МВД выявили нарушения у двух предприятий, которые в своей работе используют наркотические и психотропные вещества. Копия отчета о результатах плановых проверок имеется в распоряжении URA.RU.

«Плановые проверки проводились в АО „ПОЛИЭКС“, ООО „Пермская химическая компания“, АО „ГалоПолимер Пермь“ и АО „Метафракс Кемикалс“. У Пермской химической компании и ГалоПолимер Пермь выявлены нарушения при ведении отчетной документации во время работы с психотропными и наркотическими веществами. В обоих случаях составлены протоколы об административном правонарушении. Заводы будут оштрафованы. В работе АО „ПОЛИЭКС“ и АО „Метафракс Кемикалс“ нарушений не обнаружено», — говорится в отчете.

Проверка каждого предприятия длится 20 дней. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю изучают и проверяют работу сотрудников заводов, которые используют опасные вещества, а также документацию, которую они ведут. В октябре сотрудники полиции придут с проверкой в ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент».

