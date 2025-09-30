30 сентября 2025

В Перми продается завод по производству тротуарной плитки

Стоимость производства тротуарной плитки в Перми - 5,5 млн рублей
В стоимость завода также входит вилочный погрузчик
В Перми на улице Васильева продается линия по производству тротуарной плитки. Стоимость готового бизнеса — 5.5 млн рублей.

«Продается линия по производству тротуарной плитки, бортового камня и блоков. Вибропресс состоит из формирующего блока, бетоносмесителя, ленточного конвейера и пульта управления. Стоимость — 5,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В стоимость входит также бункер для инертных материалов, стеллажи и вилочный погрузчик грузоподъемностью три тонны. Изначально производство было приобретено новым в 2013 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу завод по производству бетона. Стоимость готового бизнеса — 49 млн рублей. 

