В Перми продается завод по производству тротуарной плитки

В Перми на улице Васильева продается линия по производству тротуарной плитки. Стоимость готового бизнеса — 5.5 млн рублей.
«Продается линия по производству тротуарной плитки, бортового камня и блоков. Вибропресс состоит из формирующего блока, бетоносмесителя, ленточного конвейера и пульта управления. Стоимость — 5,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В стоимость входит также бункер для инертных материалов, стеллажи и вилочный погрузчик грузоподъемностью три тонны. Изначально производство было приобретено новым в 2013 году.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе Чайковский Пермского края выставлен на продажу завод по производству бетона. Стоимость готового бизнеса — 49 млн рублей.
