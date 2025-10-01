После отмены виз в Китай подскочили цены на авиабилеты Пермь-Пекин

После введения безвизового режима между Россией и Китаем стоимость авиабилетов по маршруту Пермь — Пекин значительно увеличилась. Об этом свидетельствуют данные сервиса Aviasales. Ранее средняя цена билетов из Перми в Пекин составляла порядка 20 тысяч рублей, однако в настоящее время она выросла втрое.
«На начало октября, минимальная стоимость билетов туда и обратно без багажа, с пересадками в Москве и Иркутске, достигает примерно 70 тысяч рублей. Если пассажир путешествует с багажом, цена перелета увеличивается до 100 тысяч рублей. Прямого авиасообщения между Пермью и Китаем нет с 2020 года, поэтому речь идет исключительно о рейсах с пересадками», — сообщает ИА «Текст».
По мнению китаеведа и ведущего научного сотрудника Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН Михаила Каменских, введение безвизового режима — шаг своевременный. Сейчас Китай установил безвизовый въезд более чем для 70 государств. Это позволит снизить нагрузку на китайские консульства, так как поток желающих посетить страну значителен. Китай несколько потеряет в доходах от визовых сборов — ранее оформление визы стоило около 10 тысяч рублей на человека, но зато приобретет новых туристов из России, заключил эксперт
Судя по трехкратному росту цен на авиабилеты, интерес к поездкам в Китай очень велик. Ученый также выразил надежду на то, что в дальнейшем стоимость перелетов стабилизируется и пермяки смогут в полной мере воспользоваться преимуществами безвизового режима.
С 15 сентября текущего года власти Китая сроком на один год отменили визовые требования для граждан России. Туристы из РФ могут находиться на территории Китая до 30 дней при наличии действующего заграничного паспорта. Как отмечает Российский союз туриндустрии, после введения безвиза спрос на туры в Китай увеличился на 50–100%.
