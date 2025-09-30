Худрук пермского ТЮЗа подготовил премьеру спектакля про СВО

Пермский театр юного зрителя готовит спектакль, посвященный спецоперации России на Украине. Это постановка «Неотправленные письма» (12+) по одноименному роману Олега Роя, который тот написал в 2023 году.
«„Неотправленные письма“ — спектакль, посвященный событиям СВО. Это честный разговор о жизни близ фронтовой зоны, разговор о том, как в самые темные времена подлинная человеческая душа стремится к свету, как в безрадостные дни люди ищут утешение в искусстве, красоте окружающей природы, в теплых словах родных и близких», — говорится в анонсе спектакля. Режиссером выступил худрук ТЮЗа Константин Яковлев. Первый показ запланирован на 29 октября.
Роман Олега Роя «Неотправленные письма» был презентован в январе 2023 года. Через полгода его поставили на сцене театра Моссовета. В центре сюжета почтальон Надежда, работающая на Донбассе. Она находит письма без конвертов в подбитом грузовике. Вместе с мужем, главным врачом военного госпиталя, они читают их, чтобы отправить получателям.
