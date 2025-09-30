В боях с ВСУ погиб военнослужащий из Пермского края Вячеслав Федоров

Воина проводят в последний путь 1 октября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Вячеслав Федоров. Об этом сообщила мэрия Сивинского округа.
«На СВО 31 марта 2025 года трагически погиб наш земляк Вячеслав Федоров 03.08.1976 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом пройдет 1 октября, церемония начнется в 12:00. Траурный митинг в Сивинском центре культуры и досуга назначили на 12:30.
Подробности гибели воина раскрыты не были
