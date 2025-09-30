30 сентября 2025

Автодилер из Пермского края расширил бизнес в российских регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермская компания открыла сразу несколько представительств в стране
Пермская компания открыла сразу несколько представительств в стране Фото:

Основанный в Пермском крае холдинг «Автопрестиж» расширил свою деятельность, став официальным дилером в ряде российских городов. Эту информацию подтвердил глава организации Артем Кононов, отказавшийся давать более подробные комментарии.

«Пермская группа зашла на московский рынок — ранее салоны холдинга не были представлены в столице РФ. Здесь компания открыла центр Haval. „Автопрестиж“ также стал дилером Haval и Tank в Ставрополе. В Минеральных Водах и Волгограде компания запустила продажу брендов Omoda и Jeacoo», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Группа «Автопрестиж» до этого была представлена в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Волгограде и Калуге. Бизнес контролирует предприниматель Евгений Ляндаев.

В конце лета URA.RU рассказывало, что в Прикамье рухнули цены на популярные бренды российских и китайских производителей машин. При этом в крае рекордно выросли продажи премиальных электрокаров Li Xiang. По мнению многих экспертов, сейчас, на фоне сниженного рынка и падения продаж авто, самое время покупать компании, дилерства и специализированные центры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основанный в Пермском крае холдинг «Автопрестиж» расширил свою деятельность, став официальным дилером в ряде российских городов. Эту информацию подтвердил глава организации Артем Кононов, отказавшийся давать более подробные комментарии. «Пермская группа зашла на московский рынок — ранее салоны холдинга не были представлены в столице РФ. Здесь компания открыла центр Haval. „Автопрестиж“ также стал дилером Haval и Tank в Ставрополе. В Минеральных Водах и Волгограде компания запустила продажу брендов Omoda и Jeacoo», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Группа «Автопрестиж» до этого была представлена в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Волгограде и Калуге. Бизнес контролирует предприниматель Евгений Ляндаев. В конце лета URA.RU рассказывало, что в Прикамье рухнули цены на популярные бренды российских и китайских производителей машин. При этом в крае рекордно выросли продажи премиальных электрокаров Li Xiang. По мнению многих экспертов, сейчас, на фоне сниженного рынка и падения продаж авто, самое время покупать компании, дилерства и специализированные центры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...