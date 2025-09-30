Автодилер из Пермского края расширил бизнес в российских регионах

Основанный в Пермском крае холдинг «Автопрестиж» расширил свою деятельность, став официальным дилером в ряде российских городов. Эту информацию подтвердил глава организации Артем Кононов, отказавшийся давать более подробные комментарии.
«Пермская группа зашла на московский рынок — ранее салоны холдинга не были представлены в столице РФ. Здесь компания открыла центр Haval. „Автопрестиж“ также стал дилером Haval и Tank в Ставрополе. В Минеральных Водах и Волгограде компания запустила продажу брендов Omoda и Jeacoo», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Группа «Автопрестиж» до этого была представлена в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Волгограде и Калуге. Бизнес контролирует предприниматель Евгений Ляндаев.
В конце лета URA.RU рассказывало, что в Прикамье рухнули цены на популярные бренды российских и китайских производителей машин. При этом в крае рекордно выросли продажи премиальных электрокаров Li Xiang. По мнению многих экспертов, сейчас, на фоне сниженного рынка и падения продаж авто, самое время покупать компании, дилерства и специализированные центры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!