У мэра Екатеринбурга появился козырь в борьбе за деньги на парки — письмо из Москвы

Мэра Екатеринбурга добился похвалы за голосование по паркам

08 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова принципиально важно избежать фиаско второй год подряд Фото: Размик Закарян © URA.RU У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова появился еще один аргумент, почему город все же должен получить федеральные деньги на благоустройство парков, несмотря на то, что по итогам пересчета голосов опустился в «красную» зону. Результат Екатеринбурга высоко оценили в правительстве РФ. Письмо оказалось в распоряжении URA.RU. «В рамках голосования от Екатеринбурга представлено восемь общественных территорий, получивших значительные показатели одобрения. Также отмечаем высокий уровень вовлечения граждан, который возможен при комплексном подходе к процессу информационного и организационного сопровождения со стороны администрации города», — написал Орлову начальник цифрового департамента МинЖКХ Николай Парфентьев. Также он напомнил Орлову, что надо оперативно загрузить в специальную систему протокол с результатами голосования. За это у Орлова отвечает его зам Алексей Бубнов. Новость по теме Москва оспорила победу мэра Екатеринбурга в голосовании за новые парки Общероссийское голосование по нацпроекту «Формирование комфортной городской спреды» проходило с середины марта по 30 апреля. В Екатеринбурге победил парк 50-летия ВЛКСМ. Но денег на его реконструкцию город может не получить: по последним официальным данным, не выполнен установленный региональной властью KPI по явке (309,9 тысячи голосов при задаче в 318,9 тыс.). Хотя Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным агентства, Орлов намерен обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова появился еще один аргумент, почему город все же должен получить федеральные деньги на благоустройство парков, несмотря на то, что по итогам пересчета голосов опустился в «красную» зону. Результат Екатеринбурга высоко оценили в правительстве РФ. Письмо оказалось в распоряжении URA.RU. «В рамках голосования от Екатеринбурга представлено восемь общественных территорий, получивших значительные показатели одобрения. Также отмечаем высокий уровень вовлечения граждан, который возможен при комплексном подходе к процессу информационного и организационного сопровождения со стороны администрации города», — написал Орлову начальник цифрового департамента МинЖКХ Николай Парфентьев. Также он напомнил Орлову, что надо оперативно загрузить в специальную систему протокол с результатами голосования. За это у Орлова отвечает его зам Алексей Бубнов. Общероссийское голосование по нацпроекту «Формирование комфортной городской спреды» проходило с середины марта по 30 апреля. В Екатеринбурге победил парк 50-летия ВЛКСМ. Но денег на его реконструкцию город может не получить: по последним официальным данным, не выполнен установленный региональной властью KPI по явке (309,9 тысячи голосов при задаче в 318,9 тыс.). Хотя Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным агентства, Орлов намерен обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым.