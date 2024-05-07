У мэра Екатеринбурга появился козырь в борьбе за деньги на парки — письмо из Москвы

У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова появился еще один аргумент, почему город все же должен получить федеральные деньги на благоустройство парков, несмотря на то, что по итогам пересчета голосов опустился в «красную» зону. Результат Екатеринбурга высоко оценили в правительстве РФ. Письмо оказалось в распоряжении URA.RU.
«В рамках голосования от Екатеринбурга представлено восемь общественных территорий, получивших значительные показатели одобрения. Также отмечаем высокий уровень вовлечения граждан, который возможен при комплексном подходе к процессу информационного и организационного сопровождения со стороны администрации города», — написал Орлову начальник цифрового департамента МинЖКХ Николай Парфентьев.
Также он напомнил Орлову, что надо оперативно загрузить в специальную систему протокол с результатами голосования. За это у Орлова отвечает его зам Алексей Бубнов.
Общероссийское голосование по нацпроекту «Формирование комфортной городской спреды» проходило с середины марта по 30 апреля. В Екатеринбурге победил парк 50-летия ВЛКСМ. Но денег на его реконструкцию город может не получить: по последним официальным данным, не выполнен установленный региональной властью KPI по явке (309,9 тысячи голосов при задаче в 318,9 тыс.). Хотя Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным агентства, Орлов намерен обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым.
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