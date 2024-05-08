В Перми выставили на продажу единственное кафе с чешской выпечкой

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Парк Горького. Пермь, касса, парк горького, горьковский парк
Кафе находятся на территории парка имени Горького Фото:

Владелец выставил на продажу два кафе, в первом делают чешскую выпечку под названием «трдельник», а во втором — испанские пончики «чуррос». Оба бизнеса оценивают в 1,3 млн рублей. Подобную выпечку в городе нигде больше не предлагают, пишет продавец в объявлении на сайте «Авито».

«Продам две действующие точки общественного питания „Чуррос“ и „Трдельник“. Работают с 2020 года. Аналогов данного направления в Перми нет. Стоимость — 1,3 млн рублей», — сказано в объявлении.

Продавец отмечает, что кафе работают по московской франшизе. Оба заведения расположены в парке имени Горького.

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Владелец выставил на продажу два кафе, в первом делают чешскую выпечку под названием «трдельник», а во втором — испанские пончики «чуррос». Оба бизнеса оценивают в 1,3 млн рублей. Подобную выпечку в городе нигде больше не предлагают, пишет продавец в объявлении на сайте «Авито». «Продам две действующие точки общественного питания „Чуррос“ и „Трдельник“. Работают с 2020 года. Аналогов данного направления в Перми нет. Стоимость — 1,3 млн рублей», — сказано в объявлении. Продавец отмечает, что кафе работают по московской франшизе. Оба заведения расположены в парке имени Горького.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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