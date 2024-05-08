В Перми выставили на продажу единственное кафе с чешской выпечкой

Кафе находятся на территории парка имени Горького Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Владелец выставил на продажу два кафе, в первом делают чешскую выпечку под названием «трдельник», а во втором — испанские пончики «чуррос». Оба бизнеса оценивают в 1,3 млн рублей. Подобную выпечку в городе нигде больше не предлагают, пишет продавец в объявлении на сайте «Авито».

«Продам две действующие точки общественного питания „Чуррос“ и „Трдельник“. Работают с 2020 года. Аналогов данного направления в Перми нет. Стоимость — 1,3 млн рублей», — сказано в объявлении.

Продавец отмечает, что кафе работают по московской франшизе. Оба заведения расположены в парке имени Горького.