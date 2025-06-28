«В то время я был счастлив»: Niletto рассказал о своем детстве в Закамске

Певец и танцор Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, признался, что провел детство в Перми. Об этом артист сообщил во время концерта на открытии фестиваля «Город встреч», который прошел 28 июня в столице Пермского края, передавал корреспондент URA.RU с места события.
«Я в Закамске ходил в детский садик, а в семь лет уже перебрался в Екатеринбург. Я на Маршала Рыбалко жил. Как будто в то время я был счастлив», — процитировал Niletto корреспондент агентства.
Исполнитель вспомнил про местное колесо обозрения и родник на берегу Камы. На фестивале он исполнил свои главные хиты и продемонстрировал танцевальные номера вместе с командой.
Под зажигательные ритмы с удовольствием отплясывали пермские VIP-персоны, которые посетили событие. Об этом URA.RU уже писало. Подробнее о Дне молодежи и самых ярких событиях праздника узнаете из нашего фоторепортажа.
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