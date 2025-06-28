28 июня 2025

«В то время я был счастлив»: Niletto рассказал о своем детстве в Закамске

Певец Niletto признался, что до семи лет жил в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Артист стал одним из трех хэдлайнеров на открытии пермского фестиваля
Артист стал одним из трех хэдлайнеров на открытии пермского фестиваля Фото:

Певец и танцор Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, признался, что провел детство в Перми. Об этом артист сообщил во время концерта на открытии фестиваля «Город встреч», который прошел 28 июня в столице Пермского края, передавал корреспондент URA.RU с места события.

«Я в Закамске ходил в детский садик, а в семь лет уже перебрался в Екатеринбург. Я на Маршала Рыбалко жил. Как будто в то время я был счастлив», — процитировал Niletto корреспондент агентства.

Исполнитель вспомнил про местное колесо обозрения и родник на берегу Камы. На фестивале он исполнил свои главные хиты и продемонстрировал танцевальные номера вместе с командой.

Под зажигательные ритмы с удовольствием отплясывали пермские VIP-персоны, которые посетили событие. Об этом URA.RU уже писало. Подробнее о Дне молодежи и самых ярких событиях праздника узнаете из нашего фоторепортажа.

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Певец и танцор Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, признался, что провел детство в Перми. Об этом артист сообщил во время концерта на открытии фестиваля «Город встреч», который прошел 28 июня в столице Пермского края, передавал корреспондент URA.RU с места события. «Я в Закамске ходил в детский садик, а в семь лет уже перебрался в Екатеринбург. Я на Маршала Рыбалко жил. Как будто в то время я был счастлив», — процитировал Niletto корреспондент агентства. Исполнитель вспомнил про местное колесо обозрения и родник на берегу Камы. На фестивале он исполнил свои главные хиты и продемонстрировал танцевальные номера вместе с командой. Под зажигательные ритмы с удовольствием отплясывали пермские VIP-персоны, которые посетили событие. Об этом URA.RU уже писало. Подробнее о Дне молодежи и самых ярких событиях праздника узнаете из нашего фоторепортажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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