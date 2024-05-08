В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

08 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели с 8 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 8 мая в Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов», — написано в telegram-канале правительства области. Кроме того, режим ЧС регионального характера введен в Воронежской области в сельском хозяйстве, передает «Национальная служба новостей». Глава Воронежской области Александр Гусев поручил предоставить сведения о нанесенном заморозками ущербе до 20 мая. Предварительно, погибли либо сильно повреждены посевы на площади свыше 265 тысяч гектар. В Минсельхозе уточнили, что режим ЧС поможет аграриям, которые получили субсидии, «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 8 мая в Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов», — написано в telegram-канале правительства области. Кроме того, режим ЧС регионального характера введен в Воронежской области в сельском хозяйстве, передает «Национальная служба новостей». Глава Воронежской области Александр Гусев поручил предоставить сведения о нанесенном заморозками ущербе до 20 мая. Предварительно, погибли либо сильно повреждены посевы на площади свыше 265 тысяч гектар. В Минсельхозе уточнили, что режим ЧС поможет аграриям, которые получили субсидии, «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей».