В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

С 8 мая в Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов», —
Кроме того, режим ЧС регионального характера введен в Воронежской области в сельском хозяйстве, передает «Национальная служба новостей». Глава Воронежской области Александр Гусев поручил предоставить сведения о нанесенном заморозками ущербе до 20 мая. Предварительно, погибли либо сильно повреждены посевы на площади свыше 265 тысяч гектар. В Минсельхозе уточнили, что режим ЧС поможет аграриям, которые получили субсидии, «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.