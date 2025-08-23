Казахстан и США вместе будут искать редкоземельные металлы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США будут добывать редкоземельные металлы в Казахстане
США будут добывать редкоземельные металлы в Казахстане Фото:

Казахстанская национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» совместно с американской инвестиционной компанией Cove Capital начали геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба акционерного общества «Самрук-Казына», выступающего одним из ключевых участников проекта.

«Сотрудничество между АО „Самрук-Казына“ и американской инвестиционной компанией Cove Capital осуществляется в рамках оперативного партнерства, ориентированного на развитие перспективных направлений, для реализации ключевых проектов задействованы дочерние структуры фонда, в частности, национальная горнорудная компания „Тау-Кен Самрук“», — сообщили в пресс-службе. В «Самрук-Казыне» подчеркнули, что поиск месторождений редкоземельных металлов имеет важное значение для мировой экономики.

Ранее сообщалось о желании США как можно скорее закончить конфликт на Украине с целью заключения сделки с Россией по добыче редкоземельных металлов. Подобная сделка позволит уменьшить зависимость США от Китая, ожидают в Вашингтоне. В феврале США также заключили соглашение с Украиной о создании совестного Инвестиционного фонда восстановления, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности. В Госдуме РФ указали, что сделка усилит зависимость Киева от США, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Казахстанская национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» совместно с американской инвестиционной компанией Cove Capital начали геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба акционерного общества «Самрук-Казына», выступающего одним из ключевых участников проекта. «Сотрудничество между АО „Самрук-Казына“ и американской инвестиционной компанией Cove Capital осуществляется в рамках оперативного партнерства, ориентированного на развитие перспективных направлений, для реализации ключевых проектов задействованы дочерние структуры фонда, в частности, национальная горнорудная компания „Тау-Кен Самрук“», — сообщили в пресс-службе. В «Самрук-Казыне» подчеркнули, что поиск месторождений редкоземельных металлов имеет важное значение для мировой экономики. Ранее сообщалось о желании США как можно скорее закончить конфликт на Украине с целью заключения сделки с Россией по добыче редкоземельных металлов. Подобная сделка позволит уменьшить зависимость США от Китая, ожидают в Вашингтоне. В феврале США также заключили соглашение с Украиной о создании совестного Инвестиционного фонда восстановления, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности. В Госдуме РФ указали, что сделка усилит зависимость Киева от США, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...