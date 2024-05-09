В Челябинске вторые сутки разыскивают 10-летнюю школьницу Полину Цурову. Как сообщили URA.RU в официальной поисковой группе «Легион-Спас», последний раз ее видели на улице Кирова.
«Пропала Цурова Полина Максимовна. Последний раз была замечена на улице Кирова, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Приметы: рост 159 сантиметров, глаза карие, волосы рыжие ниже плеч, среднего телосложения», — говорится в объявлении.
В день исчезновения ребенок был одет в черную короткую куртку и такого же цвета вельветовые брюки, красную кофту с капюшоном. На ногах были темные кроссовки.
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