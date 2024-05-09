09 мая 2024

В Челябинске ищут пропавшую 10-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урок, учеба, дети, школа, школьный рюкзак
В последний раз школьницу заметили на улице Кирова Фото:

В Челябинске вторые сутки разыскивают 10-летнюю школьницу Полину Цурову. Как сообщили URA.RU в официальной поисковой группе «Легион-Спас», последний раз ее видели на улице Кирова.

«Пропала Цурова Полина Максимовна. Последний раз была замечена на улице Кирова, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Приметы: рост 159 сантиметров, глаза карие, волосы рыжие ниже плеч, среднего телосложения», — говорится в объявлении.

В день исчезновения ребенок был одет в черную короткую куртку и такого же цвета вельветовые брюки, красную кофту с капюшоном. На ногах были темные кроссовки.

Девочку не видели с 9 мая
Девочку не видели с 9 мая
Фото:

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В Челябинске вторые сутки разыскивают 10-летнюю школьницу Полину Цурову. Как сообщили URA.RU в официальной поисковой группе «Легион-Спас», последний раз ее видели на улице Кирова. «Пропала Цурова Полина Максимовна. Последний раз была замечена на улице Кирова, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Приметы: рост 159 сантиметров, глаза карие, волосы рыжие ниже плеч, среднего телосложения», — говорится в объявлении. В день исчезновения ребенок был одет в черную короткую куртку и такого же цвета вельветовые брюки, красную кофту с капюшоном. На ногах были темные кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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