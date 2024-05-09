В Челябинске ищут пропавшую 10-летнюю девочку. Фото

10 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

В последний раз школьницу заметили на улице Кирова Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске вторые сутки разыскивают 10-летнюю школьницу Полину Цурову. Как сообщили URA.RU в официальной поисковой группе «Легион-Спас», последний раз ее видели на улице Кирова. «Пропала Цурова Полина Максимовна. Последний раз была замечена на улице Кирова, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Приметы: рост 159 сантиметров, глаза карие, волосы рыжие ниже плеч, среднего телосложения», — говорится в объявлении. В день исчезновения ребенок был одет в черную короткую куртку и такого же цвета вельветовые брюки, красную кофту с капюшоном. На ногах были темные кроссовки. Девочку не видели с 9 мая Фото: официальная группа «Легион-спас» в «ВКонтакте» https://vk.com/legionspas?w=wall-40198941_22076&z=photo-40198941_457239683%2Falbum-40198941_00%2Frev Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске вторые сутки разыскивают 10-летнюю школьницу Полину Цурову. Как сообщили URA.RU в официальной поисковой группе «Легион-Спас», последний раз ее видели на улице Кирова. «Пропала Цурова Полина Максимовна. Последний раз была замечена на улице Кирова, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Приметы: рост 159 сантиметров, глаза карие, волосы рыжие ниже плеч, среднего телосложения», — говорится в объявлении. В день исчезновения ребенок был одет в черную короткую куртку и такого же цвета вельветовые брюки, красную кофту с капюшоном. На ногах были темные кроссовки.