Медведев не нашел приличного ответа британскому министру, говорившему о Путине

10 мая 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Нет у меня приличного ответа, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не нашел приличного ответа главе МИД Британии Дэвиду Кэмерону. Ранее он заявил, что западные страны должны занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. «А насчет борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид — ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что работал с Кэмероном и назвал его «обычным мутным британцем». Ранее Кэмерон высказался о том, что Западу нужно занять более жесткую позицию для борьбы с Путиным. По его словам, западные страны должны «пересидеть» его в украинском конфликте. Также в качестве напоминания о новой «холодной войне» он предупредил, что на Европу «снова опускается холод». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не нашел приличного ответа главе МИД Британии Дэвиду Кэмерону. Ранее он заявил, что западные страны должны занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным. «А насчет борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид — ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что работал с Кэмероном и назвал его «обычным мутным британцем». Ранее Кэмерон высказался о том, что Западу нужно занять более жесткую позицию для борьбы с Путиным. По его словам, западные страны должны «пересидеть» его в украинском конфликте. Также в качестве напоминания о новой «холодной войне» он предупредил, что на Европу «снова опускается холод».