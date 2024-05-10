Глава МИД Великобритании сделал жесткое заявление о Путине

Глава МИД Британии: Запад должен занять жесткую позицию для борьбы с Путиным

10 мая 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail раскритиковали Кэмерона за его слова об ужесточении позиции Запада в ситуации на Украине Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны должны занять более жесткую позицию для борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным, они должны «пересидеть» его в украинском конфликте. Об этом сообщил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. «Он [Кэмерон] сказал, что Запад должен показать готовность „пересидеть“ Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира», — передает Daily Mail слова Кэмерона. Также в качестве напоминания о новой «холодной войне» он предупредил, что на Европу «снова опускается холод». Читатели в комментариях материала раскритиковали эти слова главы МИД Великобритании. Они отметили, что не будут отдавать свой голос на выборах за партию, которая тратит налоги на продолжение украинского конфликта. Кроме того, читатели добавили, что Кэмерону ни в чем нельзя доверять, его назвали высокомерным дураком после его заявлений об ударах по РФ. Ранее газета The Guardian написала, то Кэмерон хочет призвать западные страны стать жестче в вопросах ситуации на Украине. Он также добавил, что им стоит извлечь урок из конфликта Киева и России. Министр иностранных дел Британии выступил с этими тезисами 9 мая в британском парламенте. Помимо прочего, в них он упомянул о необходимости активных действий на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны должны занять более жесткую позицию для борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным, они должны «пересидеть» его в украинском конфликте. Об этом сообщил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. «Он [Кэмерон] сказал, что Запад должен показать готовность „пересидеть“ Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира», — передает Daily Mail слова Кэмерона. Также в качестве напоминания о новой «холодной войне» он предупредил, что на Европу «снова опускается холод». Читатели в комментариях материала раскритиковали эти слова главы МИД Великобритании. Они отметили, что не будут отдавать свой голос на выборах за партию, которая тратит налоги на продолжение украинского конфликта. Кроме того, читатели добавили, что Кэмерону ни в чем нельзя доверять, его назвали высокомерным дураком после его заявлений об ударах по РФ. Ранее газета The Guardian написала, то Кэмерон хочет призвать западные страны стать жестче в вопросах ситуации на Украине. Он также добавил, что им стоит извлечь урок из конфликта Киева и России. Министр иностранных дел Британии выступил с этими тезисами 9 мая в британском парламенте. Помимо прочего, в них он упомянул о необходимости активных действий на Украине.