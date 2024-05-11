В Перми забили тревогу из-за массовой гибели редких жаб под колесами авто

Возле природной территории «ЛиповаяГора» в Перми наблюдается массовая гибель серых жаб под колесами автомобилей. Сложившаяся ситуация обеспокоила активистов экологического проекта «Я живу в долине». Земноводные обитают в лесистой части возле пермского «НПО Биомед». Эти животные внесены в Красную книгу некоторых регионов России.
«Каждый год, когда температура поднимается выше пяти градусов, серые жабы начинают миграцию к месту размножения — пруду, который находится на территории компании. Они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор, где пролегает трасса. Пространство вдоль устлано раздавленными трупиками», — написано в группе экоактивистов в соцсети «ВКонтакте».
Экологи поясняют, что в сезон миграции жабы становятся медлительными. Они перемещаются парами — самки носят на себе самца. Добраться до пункта назначения удается немногим.
Несколько лет назад с представителями НПО было заключено соглашение, что под забором будет оставлена щель в несколько сантиметров для того, чтобы животные могли проползти. По мнению общественников, спасти жаб можно, если объединить усилия экологов, власти и руководства «Биомеда». Они считают, что нужно заняться организацией безопасного пути для миграции краснокнижных земноводных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Возле природной территории «ЛиповаяГора» в Перми наблюдается массовая гибель серых жаб под колесами автомобилей. Сложившаяся ситуация обеспокоила активистов экологического проекта «Я живу в долине». Земноводные обитают в лесистой части возле пермского «НПО Биомед». Эти животные внесены в Красную книгу некоторых регионов России. «Каждый год, когда температура поднимается выше пяти градусов, серые жабы начинают миграцию к месту размножения — пруду, который находится на территории компании. Они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор, где пролегает трасса. Пространство вдоль устлано раздавленными трупиками», — написано в группе экоактивистов в соцсети «ВКонтакте». Экологи поясняют, что в сезон миграции жабы становятся медлительными. Они перемещаются парами — самки носят на себе самца. Добраться до пункта назначения удается немногим. Несколько лет назад с представителями НПО было заключено соглашение, что под забором будет оставлена щель в несколько сантиметров для того, чтобы животные могли проползти. По мнению общественников, спасти жаб можно, если объединить усилия экологов, власти и руководства «Биомеда». Они считают, что нужно заняться организацией безопасного пути для миграции краснокнижных земноводных.