11 мая 2024
10 мая 2024

В Перми забили тревогу из-за массовой гибели редких жаб под колесами авто

Пермские экологи сообщили о массовой гибели краснокнижных жаб под колесами машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Миграция жаб к месту размножения приводит к их гибели Фото:

Возле природной территории «ЛиповаяГора» в Перми наблюдается массовая гибель серых жаб под колесами автомобилей. Сложившаяся ситуация обеспокоила активистов экологического проекта «Я живу в долине». Земноводные обитают в лесистой части возле пермского «НПО Биомед». Эти животные внесены в Красную книгу некоторых регионов России.

«Каждый год, когда температура поднимается выше пяти градусов, серые жабы начинают миграцию к месту размножения — пруду, который находится на территории компании. Они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор, где пролегает трасса. Пространство вдоль устлано раздавленными трупиками», — написано в группе экоактивистов в соцсети «ВКонтакте».

Экологи поясняют, что в сезон миграции жабы становятся медлительными. Они перемещаются парами — самки носят на себе самца. Добраться до пункта назначения удается немногим.

Несколько лет назад с представителями НПО было заключено соглашение, что под забором будет оставлена щель в несколько сантиметров для того, чтобы животные могли проползти. По мнению общественников, спасти жаб можно, если объединить усилия экологов, власти и руководства «Биомеда». Они считают, что нужно заняться организацией безопасного пути для миграции краснокнижных земноводных.

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Возле природной территории «ЛиповаяГора» в Перми наблюдается массовая гибель серых жаб под колесами автомобилей. Сложившаяся ситуация обеспокоила активистов экологического проекта «Я живу в долине». Земноводные обитают в лесистой части возле пермского «НПО Биомед». Эти животные внесены в Красную книгу некоторых регионов России. «Каждый год, когда температура поднимается выше пяти градусов, серые жабы начинают миграцию к месту размножения — пруду, который находится на территории компании. Они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор, где пролегает трасса. Пространство вдоль устлано раздавленными трупиками», — написано в группе экоактивистов в соцсети «ВКонтакте». Экологи поясняют, что в сезон миграции жабы становятся медлительными. Они перемещаются парами — самки носят на себе самца. Добраться до пункта назначения удается немногим. Несколько лет назад с представителями НПО было заключено соглашение, что под забором будет оставлена щель в несколько сантиметров для того, чтобы животные могли проползти. По мнению общественников, спасти жаб можно, если объединить усилия экологов, власти и руководства «Биомеда». Они считают, что нужно заняться организацией безопасного пути для миграции краснокнижных земноводных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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