01 мая 2023
30 апреля 2023

Пермяков предупредили о миграции краснокнижных жаб

© Служба новостей «URA.RU»
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Лягушка Челябинск, лягушка
С началом теплой погоды земноводные спешат к местам спаривания (архивное фото) Фото:

В Перми через трассу около НПО «Биомед» проходит путь миграции серых жаб. В мэрии просят автомобилистов быть осторожней, чтобы сохранить жизни земноводных, которые внесены в Красную книгу некоторых регионов РФ.

«На особо охраняемой природной территории „Липовая Гора“ рядом с предприятием „Биомед“ проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. По зову природы они перемещаются по одной траектории, которая проходит через дорогу. И нередко жабы погибают под колесами автомобилей», — сообщается на сайте администрации Перми. В некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как малочисленный вид земноводных, отмечают чиновники.

Серая жаба может жить до 36 лет, говорят в Пермском городском лесничестве. После зимней спячки земноводные мигрируют к местам размножения. В Перми их путь пролегает через оживленную трассу.

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В Перми через трассу около НПО «Биомед» проходит путь миграции серых жаб. В мэрии просят автомобилистов быть осторожней, чтобы сохранить жизни земноводных, которые внесены в Красную книгу некоторых регионов РФ. «На особо охраняемой природной территории „Липовая Гора“ рядом с предприятием „Биомед“ проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. По зову природы они перемещаются по одной траектории, которая проходит через дорогу. И нередко жабы погибают под колесами автомобилей», — сообщается на сайте администрации Перми. В некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как малочисленный вид земноводных, отмечают чиновники. Серая жаба может жить до 36 лет, говорят в Пермском городском лесничестве. После зимней спячки земноводные мигрируют к местам размножения. В Перми их путь пролегает через оживленную трассу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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