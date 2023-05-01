Пермяков предупредили о миграции краснокнижных жаб

02 мая 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

С началом теплой погоды земноводные спешат к местам спаривания (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми через трассу около НПО «Биомед» проходит путь миграции серых жаб. В мэрии просят автомобилистов быть осторожней, чтобы сохранить жизни земноводных, которые внесены в Красную книгу некоторых регионов РФ. «На особо охраняемой природной территории „Липовая Гора“ рядом с предприятием „Биомед“ проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. По зову природы они перемещаются по одной траектории, которая проходит через дорогу. И нередко жабы погибают под колесами автомобилей», — сообщается на сайте администрации Перми. В некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как малочисленный вид земноводных, отмечают чиновники. Серая жаба может жить до 36 лет, говорят в Пермском городском лесничестве. После зимней спячки земноводные мигрируют к местам размножения. В Перми их путь пролегает через оживленную трассу.

В Перми через трассу около НПО «Биомед» проходит путь миграции серых жаб. В мэрии просят автомобилистов быть осторожней, чтобы сохранить жизни земноводных, которые внесены в Красную книгу некоторых регионов РФ. «На особо охраняемой природной территории „Липовая Гора“ рядом с предприятием „Биомед“ проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. По зову природы они перемещаются по одной траектории, которая проходит через дорогу. И нередко жабы погибают под колесами автомобилей», — сообщается на сайте администрации Перми. В некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как малочисленный вид земноводных, отмечают чиновники. Серая жаба может жить до 36 лет, говорят в Пермском городском лесничестве. После зимней спячки земноводные мигрируют к местам размножения. В Перми их путь пролегает через оживленную трассу.