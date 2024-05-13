На ремонт одного электробуса мэрия Перми выделит свыше миллиона рублей

14 мая 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Техника работает на электрической энергии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Администрация Перми готова выделить свыше миллиона рублей на ремонт одного электробуса. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». Заказчиком работ выступает МУП «Пермгорэлектротранс». «Объект закупки: работы по восстановительному ремонту электробуса „КАМАЗ-6282“. Цена контракта: 1 131 290,71 рубля», — указано в описании. Заявки на аукцион будут приниматься до 20 мая. Первые электробусы вышли на маршруты в прикамской столице в конце прошлого года. Их обслуживанием занимается «Пермгорэлектротранс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Перми готова выделить свыше миллиона рублей на ремонт одного электробуса. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». Заказчиком работ выступает МУП «Пермгорэлектротранс». «Объект закупки: работы по восстановительному ремонту электробуса „КАМАЗ-6282“. Цена контракта: 1 131 290,71 рубля», — указано в описании. Заявки на аукцион будут приниматься до 20 мая. Первые электробусы вышли на маршруты в прикамской столице в конце прошлого года. Их обслуживанием занимается «Пермгорэлектротранс».