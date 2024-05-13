13 мая 2024

На ремонт одного электробуса мэрия Перми выделит свыше миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Техника работает на электрической энергии
Техника работает на электрической энергии Фото:

Администрация Перми готова выделить свыше миллиона рублей на ремонт одного электробуса. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». Заказчиком работ выступает МУП «Пермгорэлектротранс».

«Объект закупки: работы по восстановительному ремонту электробуса „КАМАЗ-6282“. Цена контракта: 1 131 290,71 рубля», — указано в описании. Заявки на аукцион будут приниматься до 20 мая.

Первые электробусы вышли на маршруты в прикамской столице в конце прошлого года. Их обслуживанием занимается «Пермгорэлектротранс».

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Администрация Перми готова выделить свыше миллиона рублей на ремонт одного электробуса. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». Заказчиком работ выступает МУП «Пермгорэлектротранс». «Объект закупки: работы по восстановительному ремонту электробуса „КАМАЗ-6282“. Цена контракта: 1 131 290,71 рубля», — указано в описании. Заявки на аукцион будут приниматься до 20 мая. Первые электробусы вышли на маршруты в прикамской столице в конце прошлого года. Их обслуживанием занимается «Пермгорэлектротранс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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