На ремонт одного электробуса мэрия Перми выделит свыше миллиона рублей

Техника работает на электрической энергии
Администрация Перми готова выделить свыше миллиона рублей на ремонт одного электробуса. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». Заказчиком работ выступает МУП «Пермгорэлектротранс».
«Объект закупки: работы по восстановительному ремонту электробуса „КАМАЗ-6282“. Цена контракта: 1 131 290,71 рубля», — указано в описании. Заявки на аукцион будут приниматься до 20 мая.
Первые электробусы вышли на маршруты в прикамской столице в конце прошлого года. Их обслуживанием занимается «Пермгорэлектротранс».
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