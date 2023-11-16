16 ноября 2023

«Пермгорэлектротранс» будет обслуживать новые пермские электробусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация электробуса с двигателем Yutong. Челябинск, электробус
ПГЭТ победил на аукционе и будет обслуживать электробусы Фото:

Обслуживанием электробусов в Перми займется «Пермгорэлектротранс». Электробусы будут запущены по новому маршруту от улицы Сапфирной до станции Пермь II.

«МУП „Пермгорэлектротранс“ стало победителем аукциона на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 81. ПГЭТ стало единственным, кто подал заявку на этот аукцион. Контракт будет заключен на пять лет, его стоимость составляет 641 млн рублей», — говорится на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, 70% транспорта на маршруте №81 должно работать на электрической энергии и 30% — на газовом топливе. Маршрут №81 будет курсировать от улицы Сапфирной до станции Пермь II. Ранее в Пермь прибыли три электробуса, всего в город поступит 16 единиц техники, работающей от электричества.

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Обслуживанием электробусов в Перми займется «Пермгорэлектротранс». Электробусы будут запущены по новому маршруту от улицы Сапфирной до станции Пермь II. «МУП „Пермгорэлектротранс“ стало победителем аукциона на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 81. ПГЭТ стало единственным, кто подал заявку на этот аукцион. Контракт будет заключен на пять лет, его стоимость составляет 641 млн рублей», — говорится на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, 70% транспорта на маршруте №81 должно работать на электрической энергии и 30% — на газовом топливе. Маршрут №81 будет курсировать от улицы Сапфирной до станции Пермь II. Ранее в Пермь прибыли три электробуса, всего в город поступит 16 единиц техники, работающей от электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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