«Пермгорэлектротранс» будет обслуживать новые пермские электробусы

17 ноября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

ПГЭТ победил на аукционе и будет обслуживать электробусы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обслуживанием электробусов в Перми займется «Пермгорэлектротранс». Электробусы будут запущены по новому маршруту от улицы Сапфирной до станции Пермь II. «МУП „Пермгорэлектротранс“ стало победителем аукциона на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 81. ПГЭТ стало единственным, кто подал заявку на этот аукцион. Контракт будет заключен на пять лет, его стоимость составляет 641 млн рублей», — говорится на сайте госзакупок . Согласно техническому заданию, 70% транспорта на маршруте №81 должно работать на электрической энергии и 30% — на газовом топливе. Маршрут №81 будет курсировать от улицы Сапфирной до станции Пермь II. Ранее в Пермь прибыли три электробуса, всего в город поступит 16 единиц техники, работающей от электричества.

Обслуживанием электробусов в Перми займется «Пермгорэлектротранс». Электробусы будут запущены по новому маршруту от улицы Сапфирной до станции Пермь II. «МУП „Пермгорэлектротранс“ стало победителем аукциона на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 81. ПГЭТ стало единственным, кто подал заявку на этот аукцион. Контракт будет заключен на пять лет, его стоимость составляет 641 млн рублей», — говорится на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, 70% транспорта на маршруте №81 должно работать на электрической энергии и 30% — на газовом топливе. Маршрут №81 будет курсировать от улицы Сапфирной до станции Пермь II. Ранее в Пермь прибыли три электробуса, всего в город поступит 16 единиц техники, работающей от электричества.