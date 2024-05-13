В Сургуте из-за благотворительного забега 1 июня перекроют Югорский тракт

В Сургуте из-за благотворительного забега перекроют Югорский тракт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте из-за благотворительного забега «Зеленый марафон» 1 июня с 8:00 до 15:00 будет перекрыт проезд автотранспорта по Югорскому тракту от перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотной площадки. Об этом сообщили на сайте мэрии города.

«В связи с проведением благотворительного легкоатлетического забега „Зеленый марафон“ 1 июня 2024 года с 08:00 до 15:00 часов будет произведено перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге по Югорскому тракту на участке от перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки по Югорскому тракту», — указано в публикации. Также изменится маршрут автобусов №22 и №77.

Автобус №22 от остановки «ТРЦ Сити Молл» доедет до парка Нефтяников через остановки «Югорский тракт», «ул. Показаньева» и «Больничный комплекс». Далее проедет через улицу Заячий остров и по Югорскому тракту до конечной остановки «ТРЦ Сити Молл».

Маршрут автобуса № 77 изменится так: от остановки «ТРЦ Сити Молл следующая остановка «По требованию», Югорский тракт, ул. Заячий остров, остановка «проспект Набережный», ул. Нефтяников, остановка «Изумруд». После станция «Музыкальный колледж», ул. Губкина, остановка «Больничный комплекс», остановка «ул. Показаньева», остановка «Югорский тракт» и далее по маршруту.

Схема перекрытия улиц 1 июня в Сургуте Фото: URA.RU