В Сургутском районе ХМАО выставлено на продажу охотничье хозяйство с территорией 5200 гектаров, с собственной вертолетной площадкой, баней и жилыми домами. Комплекс стоит 45 миллионов рублей, сообщил URA.RU продавец.
«Это рабочий бизнес с охотничьими угодьями, зарегистрированной компанией и развитой инфраструктурой. На территории — дома из оцилиндрованного бревна, а также хозяйственный двор с пунктом охраны, вольерами и чумами. Продаю за 45 миллионов рублей», — уточнил продавец.
Угодье входит в тройку самых крупных охотничьих баз Югры. Оно расположено в 60 километрах от Сургута, в густом сосновом лесу. Территория находится в зоне деятельности нефтяной компании, требует предварительного согласования списка гостей и проезда через КПП.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!