30 июня 2025

В ХМАО продают охотничье угодье с вертолетной площадкой, чумами и баней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охотничье угодье со стойбищем аборигенов в ХМАО продают за 45 миллионов рублей
Охотничье угодье со стойбищем аборигенов в ХМАО продают за 45 миллионов рублей Фото:

В Сургутском районе ХМАО выставлено на продажу охотничье хозяйство с территорией 5200 гектаров, с собственной вертолетной площадкой, баней и жилыми домами. Комплекс стоит 45 миллионов рублей, сообщил URA.RU продавец.

«Это рабочий бизнес с охотничьими угодьями, зарегистрированной компанией и развитой инфраструктурой. На территории — дома из оцилиндрованного бревна, а также хозяйственный двор с пунктом охраны, вольерами и чумами. Продаю за 45 миллионов рублей», — уточнил продавец.

Угодье входит в тройку самых крупных охотничьих баз Югры. Оно расположено в 60 километрах от Сургута, в густом сосновом лесу. Территория находится в зоне деятельности нефтяной компании, требует предварительного согласования списка гостей и проезда через КПП.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе ХМАО выставлено на продажу охотничье хозяйство с территорией 5200 гектаров, с собственной вертолетной площадкой, баней и жилыми домами. Комплекс стоит 45 миллионов рублей, сообщил URA.RU продавец. «Это рабочий бизнес с охотничьими угодьями, зарегистрированной компанией и развитой инфраструктурой. На территории — дома из оцилиндрованного бревна, а также хозяйственный двор с пунктом охраны, вольерами и чумами. Продаю за 45 миллионов рублей», — уточнил продавец. Угодье входит в тройку самых крупных охотничьих баз Югры. Оно расположено в 60 километрах от Сургута, в густом сосновом лесу. Территория находится в зоне деятельности нефтяной компании, требует предварительного согласования списка гостей и проезда через КПП. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...