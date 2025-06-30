30 июня 2025

Власти ХМАО озвучили планы по усилению лыжной сборной округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Появление в команде Митрошина и Тиунова положительно скажется на усилении лыжной сборной
Появление в команде Митрошина и Тиунова положительно скажется на усилении лыжной сборной Фото:

Власти ХМАО рассматривают возможность привлечения опытных лыжников для усиления региональной сборной, однако приоритетным направлением по-прежнему остается развитие молодых спортсменов и создание для них необходимых условий. Об этом рассказал президент федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

«Мы продолжаем практику приглашения сильных лыжников из других регионов — это распространенная практика, которая позволяет усиливать команду и становиться примером для подрастающего поколения. В этом году к нам присоединились Егор Митрошин и Константин Тиунов. Пока это основное усиление, но если летом появятся интересные предложения от спортсменов, мы готовы рассмотреть их. Наша задача — сделать округ привлекательным для спортсменов, чтобы они могли тренироваться в комфортных условиях», — передает слова Дементьева ТАСС.

По мнению главы Федерации, появление в команде Митрошина и Тиунова положительно скажется на выступлениях в эстафетах и позволит расширить возможности при формировании состава на отдельные этапы соревнований. Также в числе в числе перспективных лыжников он назвал Ульяну Лебедеву и Данила Повисьму, которые стабильно выступали в прошлом сезоне — основной задачей на данный момент остается повышение стабильности их результатов.

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Власти ХМАО рассматривают возможность привлечения опытных лыжников для усиления региональной сборной, однако приоритетным направлением по-прежнему остается развитие молодых спортсменов и создание для них необходимых условий. Об этом рассказал президент федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев. «Мы продолжаем практику приглашения сильных лыжников из других регионов — это распространенная практика, которая позволяет усиливать команду и становиться примером для подрастающего поколения. В этом году к нам присоединились Егор Митрошин и Константин Тиунов. Пока это основное усиление, но если летом появятся интересные предложения от спортсменов, мы готовы рассмотреть их. Наша задача — сделать округ привлекательным для спортсменов, чтобы они могли тренироваться в комфортных условиях», — передает слова Дементьева ТАСС. По мнению главы Федерации, появление в команде Митрошина и Тиунова положительно скажется на выступлениях в эстафетах и позволит расширить возможности при формировании состава на отдельные этапы соревнований. Также в числе в числе перспективных лыжников он назвал Ульяну Лебедеву и Данила Повисьму, которые стабильно выступали в прошлом сезоне — основной задачей на данный момент остается повышение стабильности их результатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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