30 июня 2025

В ХМАО назвали самые популярные свадебные товары и услуги

В ХМАО взлетел спрос на свадебные товары и услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на свадебные товары и услуги сильно вырос по сравнению с 2024 годом
Спрос на свадебные товары и услуги сильно вырос по сравнению с 2024 годом Фото:

В ХМАО значительно вырос спрос на свадебные товары и услуги по сравнению с 2024 годом. О ситуации URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Спрос на многие категории свадебных услуг в мае 2025 года заметно вырос по сравнению с маем прошлого года. Аналитики выяснили, что за последние пять месяцев продажи свадебных товаров в городе выросли на 10%», — сказано в сообщении. Чаще югорчане покупают свадебные платья, букеты невесты и обручальные кольца

Спрос на координацию свадеб вырос на 95%. Также особенно заметен рост интереса к свадебной фотосъемке — количество запросов на проведение фотосессий увеличилось на 56% по сравнению с маем прошлого года. Кроме того, свадебные макияж и прическу стали заказывать в два раза чаще.

«Заметный рост продемонстрировали свадебные приглашения, платья, букеты невесты. А также обручальные кольца — их продажи за пять месяцев выросли на 87%. Далее по популярности следует свадебная фата и помолвочные кольца — их за последние пять месяцев покупали чаще на 68%», — сообщили аналитики.

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В ХМАО значительно вырос спрос на свадебные товары и услуги по сравнению с 2024 годом. О ситуации URA.RU рассказали аналитики «Авито». «Спрос на многие категории свадебных услуг в мае 2025 года заметно вырос по сравнению с маем прошлого года. Аналитики выяснили, что за последние пять месяцев продажи свадебных товаров в городе выросли на 10%», — сказано в сообщении. Чаще югорчане покупают свадебные платья, букеты невесты и обручальные кольца Спрос на координацию свадеб вырос на 95%. Также особенно заметен рост интереса к свадебной фотосъемке — количество запросов на проведение фотосессий увеличилось на 56% по сравнению с маем прошлого года. Кроме того, свадебные макияж и прическу стали заказывать в два раза чаще. «Заметный рост продемонстрировали свадебные приглашения, платья, букеты невесты. А также обручальные кольца — их продажи за пять месяцев выросли на 87%. Далее по популярности следует свадебная фата и помолвочные кольца — их за последние пять месяцев покупали чаще на 68%», — сообщили аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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