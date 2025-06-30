В ХМАО назвали самые популярные свадебные товары и услуги

В ХМАО значительно вырос спрос на свадебные товары и услуги по сравнению с 2024 годом. О ситуации URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«Спрос на многие категории свадебных услуг в мае 2025 года заметно вырос по сравнению с маем прошлого года. Аналитики выяснили, что за последние пять месяцев продажи свадебных товаров в городе выросли на 10%», — сказано в сообщении. Чаще югорчане покупают свадебные платья, букеты невесты и обручальные кольца
Спрос на координацию свадеб вырос на 95%. Также особенно заметен рост интереса к свадебной фотосъемке — количество запросов на проведение фотосессий увеличилось на 56% по сравнению с маем прошлого года. Кроме того, свадебные макияж и прическу стали заказывать в два раза чаще.
«Заметный рост продемонстрировали свадебные приглашения, платья, букеты невесты. А также обручальные кольца — их продажи за пять месяцев выросли на 87%. Далее по популярности следует свадебная фата и помолвочные кольца — их за последние пять месяцев покупали чаще на 68%», — сообщили аналитики.
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