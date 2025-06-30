Энергетики Сургута продолжают делать улицы города светлее

В Сургуте энергетики продолжают делать более светлыми улицы города. Новым этапом работ, предусмотренными концессией между городом и СГЭС, стала установка энергоэффективного освещения на улице Базовой в районе Черного Мыса и во внутриквартальном проезде на ул. Энгельса. О дальнейших планах по модернизации системы уличного освещения рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Следующими объектами, где специалисты продолжат установку современного освещения, по решению администрации города, станут улицы Трубная, Автомобилистов, Западная. Одновременно с этим проводятся процедуры согласования проектно-изыскательных работ и иных технических вопросов для дальнейшего расширения сетей», — отметил руководитель компании-концессионера Виталий Пак.
В Восточной части города на улице Базовой энергетики установят 60 опор и светильников с модулями удаленного управления. Это повысит безопасность жителей и позволит контролировать освещенность автодороги протяженностью 1,8 км в режиме онлайн. Параллельно работы идут и на ул. Энгельса. Из-за того, что это историческая часть города, на участке ведут раскопки археологи совместно с энергетиками. После получения результатов изучения культурного слоя, здесь приступят к монтажу опор.
Ранее специалисты уже установили новые линии уличного освещения на улице Монтажная, проспекте Пролетарском, вблизи детских садов «Сказка» и «Огонек». Также в городе заменили на умные светодиодные светильники с интеллектуальной системой управления свыше 5 тысяч уличных ламп.
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