В думе ХМАО обсудили перевод всех школьников на бесплатное питание

Власти Югры обсудили вопрос перехода на бесплатное питание в школьной столовой для всех учащихся. Предложение прозвучало на заседании комитета думы ХМАО по соцразвитию, передает журналист URA.RU.
«Если будет принято такое решение на уровне Российской Федерации, то мы это обеспечим. Если такая задача будет поставлена, мы обязательно будем над этим работать», — заявил директор депорба Югры Алексей Дренин.
Он добавил, что сейчас питание детей средней школы, не льготных категорий, обеспечивается на условиях софинансирования — 50% платят родители и 50% муниципальное образование. При этом питание для учащихся начальных классов в школе выдается бесплатно.
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