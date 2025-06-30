30 июня 2025

Губернатор ХМАО обозначил меры поддержки для ветеранов боевых действий

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Губернатор ХМАО обозначил приоритеты в поддержке ветеранов боевых действий
Губернатор ХМАО обозначил приоритеты в поддержке ветеранов боевых действий Фото:

Власти ХМАО в День ветеранов боевых действий напомнили о приоритетной поддержке участников СВО и их семей. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«Для правительства Югры поддержка военнослужащих — приоритет и особая ответственность. Отдельный акцент в работе делаем на помощи в адаптации к мирной жизни. Сегодня в регионе действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей — от социальных гарантий и жилищных программ до помощи в трудоустройстве и получении образования», — отметил губернатор в своем telegram-канале.

Кухарук сообщил, что в регионе реализуются проекты, помогающие ветеранам не только вернуться к обычной жизни, но и раскрыть свой потенциал. В частности, программа «СВОй бизнес» позволяет бывшим бойцам открыть собственное дело.

«Уважаемые ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, благополучия и новых успехов на трудовом посту», — поздравил бойцов с праздником глава.

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Власти ХМАО в День ветеранов боевых действий напомнили о приоритетной поддержке участников СВО и их семей. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. «Для правительства Югры поддержка военнослужащих — приоритет и особая ответственность. Отдельный акцент в работе делаем на помощи в адаптации к мирной жизни. Сегодня в регионе действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей — от социальных гарантий и жилищных программ до помощи в трудоустройстве и получении образования», — отметил губернатор в своем telegram-канале. Кухарук сообщил, что в регионе реализуются проекты, помогающие ветеранам не только вернуться к обычной жизни, но и раскрыть свой потенциал. В частности, программа «СВОй бизнес» позволяет бывшим бойцам открыть собственное дело. «Уважаемые ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, благополучия и новых успехов на трудовом посту», — поздравил бойцов с праздником глава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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