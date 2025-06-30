Губернатор ХМАО обозначил меры поддержки для ветеранов боевых действий

Власти ХМАО в День ветеранов боевых действий напомнили о приоритетной поддержке участников СВО и их семей. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«Для правительства Югры поддержка военнослужащих — приоритет и особая ответственность. Отдельный акцент в работе делаем на помощи в адаптации к мирной жизни. Сегодня в регионе действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей — от социальных гарантий и жилищных программ до помощи в трудоустройстве и получении образования», — отметил губернатор в своем telegram-канале.
Кухарук сообщил, что в регионе реализуются проекты, помогающие ветеранам не только вернуться к обычной жизни, но и раскрыть свой потенциал. В частности, программа «СВОй бизнес» позволяет бывшим бойцам открыть собственное дело.
«Уважаемые ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, благополучия и новых успехов на трудовом посту», — поздравил бойцов с праздником глава.
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