30 июня 2025

Кухарук открыл уникальный центр для пенсионеров в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске открылся центр для активного досуга пенсионеров
В Ханты-Мансийске открылся центр для активного досуга пенсионеров Фото:

В Ханты-Мансийске открылся центр активного долголетия, где пенсионеры смогут посещать творческие и спортивные секции, а также получить медицинскую и социальную поддержку. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«Это новое пространство для жителей старшего поколения, где каждый сможет найти занятие по душе, реализовать свои интересы, получить социальную и медицинскую поддержку. Учреждение открыто по национальному проекту „Семья“», — сказано в telegram-канале главы округа. Уникальность центра состоит в объединении активного досуга, оздоровления, творчества и общения.

Кроме того, Кухарук предложил расширить функционал электронной карты «Активный югорчанин», а именно заложить в нее возможность получения услуг от организаций-партнеров — тогда посещение культурных и спортивных учреждений будет бесплатным. «Это способ поблагодарить представителей старшего поколения за активную жизненную позицию», — добавил губернатор.

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В Ханты-Мансийске открылся центр активного долголетия, где пенсионеры смогут посещать творческие и спортивные секции, а также получить медицинскую и социальную поддержку. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. «Это новое пространство для жителей старшего поколения, где каждый сможет найти занятие по душе, реализовать свои интересы, получить социальную и медицинскую поддержку. Учреждение открыто по национальному проекту „Семья“», — сказано в telegram-канале главы округа. Уникальность центра состоит в объединении активного досуга, оздоровления, творчества и общения. Кроме того, Кухарук предложил расширить функционал электронной карты «Активный югорчанин», а именно заложить в нее возможность получения услуг от организаций-партнеров — тогда посещение культурных и спортивных учреждений будет бесплатным. «Это способ поблагодарить представителей старшего поколения за активную жизненную позицию», — добавил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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