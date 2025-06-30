Кухарук открыл уникальный центр для пенсионеров в ХМАО

В Ханты-Мансийске открылся центр активного долголетия, где пенсионеры смогут посещать творческие и спортивные секции, а также получить медицинскую и социальную поддержку. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Это новое пространство для жителей старшего поколения, где каждый сможет найти занятие по душе, реализовать свои интересы, получить социальную и медицинскую поддержку. Учреждение открыто по национальному проекту „Семья“», — сказано в telegram-канале главы округа. Уникальность центра состоит в объединении активного досуга, оздоровления, творчества и общения.
Кроме того, Кухарук предложил расширить функционал электронной карты «Активный югорчанин», а именно заложить в нее возможность получения услуг от организаций-партнеров — тогда посещение культурных и спортивных учреждений будет бесплатным. «Это способ поблагодарить представителей старшего поколения за активную жизненную позицию», — добавил губернатор.
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