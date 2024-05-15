Рогов сообщил о планах Киева мобилизовать граждан в пяти городах

Украинские власти намереваются провести тотальную мобилизацию в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове в ближайшие дни. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.
«По поступившей оперативной информации, Константиновка, Славянск, Павлоград, Запорожье, Харьков должны быть подвергнуты тотальной мобилизации в ближайшие дни», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что это предполагает полное перекрытие дорог с установкой блокпостов, проведение фильтрационных мероприятий, а также подомовой обход. Планируется, что всё это начнется приблизительно с 17-18 мая.
По словам Рогова, украинские власти стремятся использовать жителей подконтрольных прифронтовых регионов как "пушечное мясо". Он также уточнил, что в города уже прибыли сотни сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) с подкреплением Нацгвардии и СБУ для выявления и задержания людей.
С 18 мая на Украине начнет действовать закон об усилении мобилизации. Мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать страну. Повестки вручают в различных местах, периодически применяя насилие.
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