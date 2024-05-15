В Челябинске трое в масках разбили топором дорогую иномарку

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Проиcшествие с машиной и рамой на Карла Либкнехта, 2. Екатеринбург, осколки стекла, автомобиль, машина
В машине повреждены топором кузов и стекла Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ночь на 15 мая три человека в масках разбили топором дорогую иномарку. Автомобиль Audi Q7 был испорчен за считанные минуты. Поиски здоумышленнов уже ведет полиция.

«Сообщение о повреждении автомобиля во дворе дома на улице 2-я Эльтонская зарегистрировано в отделе полиции „Тракторозаводский“. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, они опросили очевидца и владельца транспортного средства», — цитируют пресс-службу городского МВД сайт «74.ру».

В полиции уточнили, что к ним обратился очевидец произошедшего. Сам процесс попал сразу на несколько камер видеонаблюдения. Судя по записи, акт порчи имущества был тщательно спланирован.

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ночь на 15 мая три человека в масках разбили топором дорогую иномарку. Автомобиль Audi Q7 был испорчен за считанные минуты. Поиски здоумышленнов уже ведет полиция. «Сообщение о повреждении автомобиля во дворе дома на улице 2-я Эльтонская зарегистрировано в отделе полиции „Тракторозаводский“. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, они опросили очевидца и владельца транспортного средства», — цитируют пресс-службу городского МВД сайт «74.ру». В полиции уточнили, что к ним обратился очевидец произошедшего. Сам процесс попал сразу на несколько камер видеонаблюдения. Судя по записи, акт порчи имущества был тщательно спланирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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