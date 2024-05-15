В Челябинске трое в масках разбили топором дорогую иномарку

В микрорайоне Чурилово в Челябинске в ночь на 15 мая три человека в масках разбили топором дорогую иномарку. Автомобиль Audi Q7 был испорчен за считанные минуты. Поиски здоумышленнов уже ведет полиция.
«Сообщение о повреждении автомобиля во дворе дома на улице 2-я Эльтонская зарегистрировано в отделе полиции „Тракторозаводский“. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, они опросили очевидца и владельца транспортного средства», — цитируют пресс-службу городского МВД сайт «74.ру».
В полиции уточнили, что к ним обратился очевидец произошедшего. Сам процесс попал сразу на несколько камер видеонаблюдения. Судя по записи, акт порчи имущества был тщательно спланирован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!