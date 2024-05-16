Подростки пробежали по главной пешеходной улице, размахивая дымовыми шашками
На пешеходной улице Кирова в Челябинске толпа подростков пробежалась с дымовыми шашками. Как сообщили очевидцы, в руках у детей были флаги с логотипом одной из компаний.
«Дым рассеялся по всей территории. Также у них в руках были флаги», — сообщается в плаблике «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».
Подростки пробежали по «Кировке» 15 мая. По данным с камер сети «Интерсвязь», инцидент произошел между 14:00 и 15:00.
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