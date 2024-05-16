Подростки закурили дымовыми шашками главную улицу Челябинска. Видео

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Подростки пробежали по главной пешеходной улице, размахивая дымовыми шашками Фото:

На пешеходной улице Кирова в Челябинске толпа подростков пробежалась с дымовыми шашками. Как сообщили очевидцы, в руках у детей были флаги с логотипом одной из компаний.

«Дым рассеялся по всей территории. Также у них в руках были флаги», — сообщается в плаблике «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».

Подростки пробежали по «Кировке» 15 мая. По данным с камер сети «Интерсвязь», инцидент произошел между 14:00 и 15:00.

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На пешеходной улице Кирова в Челябинске толпа подростков пробежалась с дымовыми шашками. Как сообщили очевидцы, в руках у детей были флаги с логотипом одной из компаний. «Дым рассеялся по всей территории. Также у них в руках были флаги», — сообщается в плаблике «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». Подростки пробежали по «Кировке» 15 мая. По данным с камер сети «Интерсвязь», инцидент произошел между 14:00 и 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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