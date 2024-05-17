РЕН-ТВ: при взрыве в Петербурге пострадали два человека

17 мая 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Два человека пострадали при взрыве, передает РЕН ТВ, ссылаясь на источники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ходе взрыва, который прогремел в Санкт-Петербурге у здания военной связи пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН-ТВ, ссылаясь на свои источники. «Минимум два человека находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы телеканала, ссылаясь на слова своего собеседника. Обстоятельства выясняются. До этого РИА Новости официально подтвердили факт взрыва в Санкт-Петербурге. Журналисты ссылаются на сообщение администрации Калининского района города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе взрыва, который прогремел в Санкт-Петербурге у здания военной связи пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН-ТВ, ссылаясь на свои источники. «Минимум два человека находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы телеканала, ссылаясь на слова своего собеседника. Обстоятельства выясняются. До этого РИА Новости официально подтвердили факт взрыва в Санкт-Петербурге. Журналисты ссылаются на сообщение администрации Калининского района города.