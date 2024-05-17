17 мая 2024

РЕН-ТВ: при взрыве в Петербурге пострадали два человека

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Обзорная по городу. Пермь , скорая
Два человека пострадали при взрыве, передает РЕН ТВ, ссылаясь на источники Фото:

В ходе взрыва, который прогремел в Санкт-Петербурге у здания военной связи пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН-ТВ, ссылаясь на свои источники.

«Минимум два человека находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы телеканала, ссылаясь на слова своего собеседника. Обстоятельства выясняются.

До этого РИА Новости официально подтвердили факт взрыва в Санкт-Петербурге. Журналисты ссылаются на сообщение администрации Калининского района города.

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В ходе взрыва, который прогремел в Санкт-Петербурге у здания военной связи пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН-ТВ, ссылаясь на свои источники. «Минимум два человека находятся в тяжелом состоянии», — передают авторы телеканала, ссылаясь на слова своего собеседника. Обстоятельства выясняются. До этого РИА Новости официально подтвердили факт взрыва в Санкт-Петербурге. Журналисты ссылаются на сообщение администрации Калининского района города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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