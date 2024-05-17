РИАН: возле военной академии Буденного произошел взрыв

По информации источников, взрыв произошел около одного из вузов
Возле Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщили в администрации Калининского района города.
«Житель Петербурга сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного», — сообщили в администрации района. Ее слова приводит РИА Новости.
Источник издания также уточнил, что взрыв произошел в одном из вузов Санкт-Петербурга. Видео инцидента появилось в telegram-канале «Mash на Мойке».
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