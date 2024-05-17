17 мая 2024

РИАН: возле военной академии Буденного произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации источников, взрыв произошел около одного из вузов
По информации источников, взрыв произошел около одного из вузов Фото:

Возле Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщили в администрации Калининского района города.

«Житель Петербурга сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного», — сообщили в администрации района. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник издания также уточнил, что взрыв произошел в одном из вузов Санкт-Петербурга. Видео инцидента появилось в telegram-канале «Mash на Мойке».

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Возле Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщили в администрации Калининского района города. «Житель Петербурга сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного», — сообщили в администрации района. Ее слова приводит РИА Новости. Источник издания также уточнил, что взрыв произошел в одном из вузов Санкт-Петербурга. Видео инцидента появилось в telegram-канале «Mash на Мойке».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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