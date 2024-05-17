Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти отца екатеринбургского блогера

Следственный комитет Нижнего Тагила (Свердловская область) возбудил уголовное дело в отношении врачей Нижнетагильского филиала Свердловского онкодиспансера, лечивших отца блогера из Екатеринбурга Вадима Нифталиева. Об этом сообщила юрист семьи Юлия Липинская.
«Возбудить уголовное дело по факту смерти Нифталиева Нифталы Хахверди оглы, 17.04.1963 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию», — говорится в постановлении, которое Липинская передала E1.ru.
Портал уточняет, что уголовное дело было возбуждено еще 7 марта. Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Нифталы Нифталиев скончался 22 апреля на 62-м году жизни. По мнению сына, смерть отца связана с халатностью медицинского персонала больницы.
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