Блогер из Екатеринбурга обвинил врачей в смерти отца

В больнице Нижнего Тагила (Свердловская область) скончался 61-летний Нифталы Нифталиев — отец блогера и экс-игрока Сборной России по американскому футболу Вадима Нифталиева. Сын намерен обратиться в судебные инстанции для того, чтобы доказать вину медицинских работников, поделился с URA.RU осведомленный источник.
«Нифталы Хахверди оглы скончался 22 апреля. Его сын Вадим связался с юристом Юлией Липинской. По его мнению, смерть отца возникла из-за халатности медицинского персонала больницы. Он готов в судебном порядке привлечь виновных к ответственности», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась к юристу Юлии Липинской, но она пока отказалась от комментариев. Запрос направлен в пресс-службу Городской больницы № 1. «Согласно ст. 13 323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ мы не вправе разглашать сведения о диагнозе, о факте пребывания в медицинском учреждении без его письменно согласия. Согласия пациент на разглашение врачебной тайны не давал», — подчеркнули в медучреждении.
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