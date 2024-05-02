Блогер из Екатеринбурга обвинил врачей в смерти отца

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината "Велес". Курган, блогер, видео на телефон, съемка на телефон, видеоблогер, видео съемка
Блогер Вадим Нифталиев пойдет в суд за справедливостью Фото:

В больнице Нижнего Тагила (Свердловская область) скончался 61-летний Нифталы Нифталиев — отец блогера и экс-игрока Сборной России по американскому футболу Вадима Нифталиева. Сын намерен обратиться в судебные инстанции для того, чтобы доказать вину медицинских работников, поделился с URA.RU осведомленный источник.

«Нифталы Хахверди оглы скончался 22 апреля. Его сын Вадим связался с юристом Юлией Липинской. По его мнению, смерть отца возникла из-за халатности медицинского персонала больницы. Он готов в судебном порядке привлечь виновных к ответственности», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась к юристу Юлии Липинской, но она пока отказалась от комментариев. Запрос направлен в пресс-службу Городской больницы № 1. «Согласно ст. 13 323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ мы не вправе разглашать сведения о диагнозе, о факте пребывания в медицинском учреждении без его письменно согласия. Согласия пациент на разглашение врачебной тайны не давал», — подчеркнули в медучреждении.

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В больнице Нижнего Тагила (Свердловская область) скончался 61-летний Нифталы Нифталиев — отец блогера и экс-игрока Сборной России по американскому футболу Вадима Нифталиева. Сын намерен обратиться в судебные инстанции для того, чтобы доказать вину медицинских работников, поделился с URA.RU осведомленный источник. «Нифталы Хахверди оглы скончался 22 апреля. Его сын Вадим связался с юристом Юлией Липинской. По его мнению, смерть отца возникла из-за халатности медицинского персонала больницы. Он готов в судебном порядке привлечь виновных к ответственности», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к юристу Юлии Липинской, но она пока отказалась от комментариев. Запрос направлен в пресс-службу Городской больницы № 1. «Согласно ст. 13 323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ мы не вправе разглашать сведения о диагнозе, о факте пребывания в медицинском учреждении без его письменно согласия. Согласия пациент на разглашение врачебной тайны не давал», — подчеркнули в медучреждении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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