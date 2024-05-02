Блогер из Екатеринбурга обвинил врачей в смерти отца

02 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Блогер Вадим Нифталиев пойдет в суд за справедливостью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В больнице Нижнего Тагила (Свердловская область) скончался 61-летний Нифталы Нифталиев — отец блогера и экс-игрока Сборной России по американскому футболу Вадима Нифталиева. Сын намерен обратиться в судебные инстанции для того, чтобы доказать вину медицинских работников, поделился с URA.RU осведомленный источник. «Нифталы Хахверди оглы скончался 22 апреля. Его сын Вадим связался с юристом Юлией Липинской. По его мнению, смерть отца возникла из-за халатности медицинского персонала больницы. Он готов в судебном порядке привлечь виновных к ответственности», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к юристу Юлии Липинской, но она пока отказалась от комментариев. Запрос направлен в пресс-службу Городской больницы № 1. «Согласно ст. 13 323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ мы не вправе разглашать сведения о диагнозе, о факте пребывания в медицинском учреждении без его письменно согласия. Согласия пациент на разглашение врачебной тайны не давал», — подчеркнули в медучреждении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице Нижнего Тагила (Свердловская область) скончался 61-летний Нифталы Нифталиев — отец блогера и экс-игрока Сборной России по американскому футболу Вадима Нифталиева. Сын намерен обратиться в судебные инстанции для того, чтобы доказать вину медицинских работников, поделился с URA.RU осведомленный источник. «Нифталы Хахверди оглы скончался 22 апреля. Его сын Вадим связался с юристом Юлией Липинской. По его мнению, смерть отца возникла из-за халатности медицинского персонала больницы. Он готов в судебном порядке привлечь виновных к ответственности», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась к юристу Юлии Липинской, но она пока отказалась от комментариев. Запрос направлен в пресс-службу Городской больницы № 1. «Согласно ст. 13 323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ мы не вправе разглашать сведения о диагнозе, о факте пребывания в медицинском учреждении без его письменно согласия. Согласия пациент на разглашение врачебной тайны не давал», — подчеркнули в медучреждении.