Под Ростовом в лесополосе нашли убитую 8-летнюю девочку с пакетом на шее: что известно

Полицейские нашли пакет на шее убитой 8-летней девочки под Ростовом

18 мая 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Ростовской области Фото: Сергей Белов © URA.RU В станице Ольгинской Ростовской области 17 мая в лесопосадке была убита восьмилетняя девочка, на ее шее обнаружили пакет. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан, на данный момент возбуждено уголовное дело. URA.RU приводит информацию о происшествии. Жительница станицы Ольгинской обратилась к правоохранителям 17 мая с заявлением о пропаже восьмилетней дочери. В ходе расследования ее тело было обнаружено в лесопосадке с признаками насильственной смерти. На шее девочки был найден пакет.

Телефон ребенка был выключен, поэтому ее семья пошла узнавать у соседей, видели ли они ее. Когда близкие девочки поняли, что она могла находиться около местной аптеки, то сразу же направились туда для просмотра камер видеонаблюдения. По словам тети школьницы, злоумышленник мог специально запутывать следы, чтобы не дать себя обнаружить.

В ходе следственных мероприятий был задержан подозреваемый, им оказался 25-летний житель поселка Дорожный Аксайского района. Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он находился за рулем эвакуатора, когда проезжал по станице и предложил подвезти девочку домой. После того, как она села в машину, мужчина увез ее в безлюдное место и убил.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По нему назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти девочки, передает Следственный комитет региона .

Также существует версия, что подозреваемый передал ребенка другому человеку. Однако по мнению местной жительницы Ольги, это является ложью.

Другой местный житель выдвинул предположение, что школьницу можно было спасти. Однако в том случае, если бы организация, где работает задержанный, предоставила бы данные об эвакуаторе, в который сел ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В станице Ольгинской Ростовской области 17 мая в лесопосадке была убита восьмилетняя девочка, на ее шее обнаружили пакет. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан, на данный момент возбуждено уголовное дело. URA.RU приводит информацию о происшествии. Жительница станицы Ольгинской обратилась к правоохранителям 17 мая с заявлением о пропаже восьмилетней дочери. В ходе расследования ее тело было обнаружено в лесопосадке с признаками насильственной смерти. На шее девочки был найден пакет. Телефон ребенка был выключен, поэтому ее семья пошла узнавать у соседей, видели ли они ее. Когда близкие девочки поняли, что она могла находиться около местной аптеки, то сразу же направились туда для просмотра камер видеонаблюдения. По словам тети школьницы, злоумышленник мог специально запутывать следы, чтобы не дать себя обнаружить. В ходе следственных мероприятий был задержан подозреваемый, им оказался 25-летний житель поселка Дорожный Аксайского района. Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он находился за рулем эвакуатора, когда проезжал по станице и предложил подвезти девочку домой. После того, как она села в машину, мужчина увез ее в безлюдное место и убил. Следователи направили в суд ходатайство об избрании преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По нему назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти девочки, передает Следственный комитет региона. Также существует версия, что подозреваемый передал ребенка другому человеку. Однако по мнению местной жительницы Ольги, это является ложью. Другой местный житель выдвинул предположение, что школьницу можно было спасти. Однако в том случае, если бы организация, где работает задержанный, предоставила бы данные об эвакуаторе, в который сел ребенок.