Нашли место крушения вертолета президента Ирана Раиси. Фото

Tasmin: место крушения вертолета президента Раиси было установлено
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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, природа урала, северный урал, город североуральск, горы, горная территория
От спасателей до места крушения всего два километра, сообщает Tasmin Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Спасатели нашли место, где потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом написали в агентстве Tasnim.

«Глава Общества Красного Полумесяца: местонахождение вертолета президента было найдено», — передает издание. Уточняется, что расстояние между спасателями и местом аварии составляет два километра.

Фото:

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Спасатели нашли место, где потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом написали в агентстве Tasnim. «Глава Общества Красного Полумесяца: местонахождение вертолета президента было найдено», — передает издание. Уточняется, что расстояние между спасателями и местом аварии составляет два километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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