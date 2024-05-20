От спасателей до места крушения всего два километра, сообщает Tasmin
новость из сюжетаВертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане
Спасатели нашли место, где потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом написали в агентстве Tasnim.
«Глава Общества Красного Полумесяца: местонахождение вертолета президента было найдено», — передает издание. Уточняется, что расстояние между спасателями и местом аварии составляет два километра.
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