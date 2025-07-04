Путин обозначил контур борьбы с наркотрафиком из Афганистана

Президент Владимир Путин определил, как выстроить торговлю с Афганистаном так, чтобы в Россию не хлынул поток наркотиков. Так эксперты URA.RU объяснили, почему глава государства решил обсудить на совещании с постоянными членами Совбеза 4 июля борьбу с наркоугрозой. За день до этого Москва первой в мире признала власть талибов в Афганистане — одном из главных центров наркопроизводства в мире.
«Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков. У нас принята и действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030-го», — заявил Путин.
Президент предложил членам Совбеза проанализировать, как идет реализация стратегии и что нужно сделать дополнительно. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
Накануне, 3 июля, Россия стала первой страной, признавшей Исламский Эмират Афганистан. Это произошло после почти трехлетнего периода де-факто сотрудничества, в течение которого российская дипмиссия продолжала работу в Кабуле. По мнению российского посла Дмитрия Жирнова, такое решение отражает готовность Москвы к полноценному сотрудничеству с афганскими властями.
Наращивание экономических отношений, в которых, судя по колоритной делегации талибов на ПМЭФ, заинтересован Кабул, сопряжено с опасным для России фактом — Афганистан остается одним из мировых лидеров по производству наркотиков. «40% наркотиков из Афганистана идут в Пакистан, оттуда — в Африку, Индию, на Ближний Восток. Примерно такой же объем поступает в Иран, а потом контейнерами в ОАЭ, Турцию, Ирак, на Украину и Кавказ. 5% — разные экзотические способы поставок. Остальные 15% примерно поровну идут через среднеазиатские страны в Россию и Китай», — рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.
Президент обсудил с Совбезом, как нарастить торговлю с Афганистаном так, чтобы в Россию не хлынули наркотики, считает директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. «Эту проблему нужно решать. Перед признанием афганского правительства Москва и Кабул, с высокой долей вероятности, заключили комплексную сделку. Она включает пути борьбы талибов с производством наркотиков, экономическое взаимодействие, транзитное сотрудничество. Тема совещания Совбеза связана с этим, президент обсуждал достигнутое с талибами соглашение по борьбе с наркоторговлей», — заявил политолог.
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