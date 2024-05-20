В Челябинске к лету ожидается резкий скачок спроса на новое жилье

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На данный момент по льготной ипотеке на новостройки в Челябинске продается 1 тысяча 200 квартир Фото:

В Челябинске последний месяц действия ипотеки под 8% годовых, а именно июнь 2024 года, пройдет на фоне высокого спроса на новое жилье. При этом, более жесткие правила банков не позволят новостройкам побить показатели мая 2023 года. Сейчас под программу в городе подходит 71% новых квартир, сообщается в исследовании, проведенном экспертами портала о недвижимости.

«В Челябинске под действующие критерии программы по состоянию на май 2024 года подходит 71% квартир в возводимых новостройках. Критерии предполагают 30% от первого взноса плюс универсальный шестимиллионный лимит», — сообщается на портале «Циан для профи».

На данный момент по льготной ипотеке под 8% годовых в Челябинске продается 1 тысяча 200 квартир. После повышения спроса на новые квартиры в Челябинске аналитики прогнозируют повышение спроса на вторичное жилье.

При этом в целом по России меньше всего от отмены льготной ипотеки пострадают Казань, Москва и Нижний Новгород. В белокаменной под действие ипотеки подпадает около 10% новостроек, в основном, студии в ТиНАО, в столице Татарстана это лишь одно предложение из пяти, а в Нижнем Новгороде — чуть меньше трети новых квартир. В других городах доля подходящих квартир выше — от 48% в Санкт-Петербурге до 83% в Самаре и Воронеже.

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В Челябинске последний месяц действия ипотеки под 8% годовых, а именно июнь 2024 года, пройдет на фоне высокого спроса на новое жилье. При этом, более жесткие правила банков не позволят новостройкам побить показатели мая 2023 года. Сейчас под программу в городе подходит 71% новых квартир, сообщается в исследовании, проведенном экспертами портала о недвижимости. «В Челябинске под действующие критерии программы по состоянию на май 2024 года подходит 71% квартир в возводимых новостройках. Критерии предполагают 30% от первого взноса плюс универсальный шестимиллионный лимит», — сообщается на портале «Циан для профи». На данный момент по льготной ипотеке под 8% годовых в Челябинске продается 1 тысяча 200 квартир. После повышения спроса на новые квартиры в Челябинске аналитики прогнозируют повышение спроса на вторичное жилье. При этом в целом по России меньше всего от отмены льготной ипотеки пострадают Казань, Москва и Нижний Новгород. В белокаменной под действие ипотеки подпадает около 10% новостроек, в основном, студии в ТиНАО, в столице Татарстана это лишь одно предложение из пяти, а в Нижнем Новгороде — чуть меньше трети новых квартир. В других городах доля подходящих квартир выше — от 48% в Санкт-Петербурге до 83% в Самаре и Воронеже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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