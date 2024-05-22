С экс-замминистра ЖКХ Башкирии взыскали более 100 млн рублей

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Бывший заместитель Мамаева купил валюту на нетрудовые доходы Фото:

Суд обязал экс-заместителя министра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева выплатить 102,8 миллиона рублей. Эта сумма была оценена из стоимости валюты, приобретенной чиновником во время работы в правительстве региона. Об этом сообщается в опубликованном на сайте суда решении.

«По решению Уфимского районного суда Ильдус Мамаев, который в 2014—2020 годах занимал должность заместителя министра ЖКХ Башкирии, должен выплатить в бюджет 102,8 миллиона рублей. Эта сумма соответствует рублевому эквиваленту валюты, приобретенной господином Мамаевым за счет незаконных доходов», — указано в документе, с которым ознакомился «Коммерсант».

По мнению прокуратуры, бывший заместитель купил валюту на нетрудовые доходы. При этом оспорить это не смог. Надзорному ведомству было отказано в конфискации недвижимости Мамаева. Сообщается, что прокуратура планирует обжаловать это решение.

Прокуратура Башкирии летом 2020 года направила в суд иск с просьбой конфисковать у Мамаева деньги, а также недвижимости. Во время обысков в кабинете наши документ, по которому он на основании доверенности от своего сына приобрел 1,1 миллиона долларов. Исходя из правок о доходах, тогда чиновник заработал примерно 16,7 миллиона рублей. При этом на его счете прокуроры нашли еще 371,6 тысячи долларов.

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Суд обязал экс-заместителя министра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева выплатить 102,8 миллиона рублей. Эта сумма была оценена из стоимости валюты, приобретенной чиновником во время работы в правительстве региона. Об этом сообщается в опубликованном на сайте суда решении. «По решению Уфимского районного суда Ильдус Мамаев, который в 2014—2020 годах занимал должность заместителя министра ЖКХ Башкирии, должен выплатить в бюджет 102,8 миллиона рублей. Эта сумма соответствует рублевому эквиваленту валюты, приобретенной господином Мамаевым за счет незаконных доходов», — указано в документе, с которым ознакомился «Коммерсант». По мнению прокуратуры, бывший заместитель купил валюту на нетрудовые доходы. При этом оспорить это не смог. Надзорному ведомству было отказано в конфискации недвижимости Мамаева. Сообщается, что прокуратура планирует обжаловать это решение. Прокуратура Башкирии летом 2020 года направила в суд иск с просьбой конфисковать у Мамаева деньги, а также недвижимости. Во время обысков в кабинете наши документ, по которому он на основании доверенности от своего сына приобрел 1,1 миллиона долларов. Исходя из правок о доходах, тогда чиновник заработал примерно 16,7 миллиона рублей. При этом на его счете прокуроры нашли еще 371,6 тысячи долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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