Лукашенко сменил главу Генштаба

Лукашенко назначил Павла Муравейко главой Генштаба
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового начальника Генштаба. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, передает Минобороны Республики.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси», — сообщила пресс-служба МО Республики Беларусь в
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