Лукашенко сменил главу Генштаба

Лукашенко назначил Павла Муравейко главой Генштаба ВС Беларуси
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко назначил Павла Муравейко главой Генштаба Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового начальника Генштаба. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, передает Минобороны Республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси», — сообщила пресс-служба МО Республики Беларусь в telegram-канале. Ранее Муравейко занимал пост первого заместителя госсекретаря Совета безопасности страны.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового начальника Генштаба. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, передает Минобороны Республики. «Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Павла Муравейко на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси», — сообщила пресс-служба МО Республики Беларусь в telegram-канале. Ранее Муравейко занимал пост первого заместителя госсекретаря Совета безопасности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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