В ДТП столкнулись четыре машины (архивное фото)
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла массовая авария. По словам очевидцев, ВАЗ врезался в автомобиль, который стоял посреди дороги.
«ВАЗ влетел в сломанную машину, она стояла посреди дороги. Пробка собирается», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев. Судя по видео, в ДТП попали четыре машины.
URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что в ДТП никто не пострадал.
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