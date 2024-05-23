23 мая 2024

В Екатеринбурге произошла массовая авария. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В ДТП столкнулись четыре машины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла массовая авария. По словам очевидцев, ВАЗ врезался в автомобиль, который стоял посреди дороги.

«ВАЗ влетел в сломанную машину, она стояла посреди дороги. Пробка собирается», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев. Судя по видео, в ДТП попали четыре машины.

URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что в ДТП никто не пострадал.

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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла массовая авария. По словам очевидцев, ВАЗ врезался в автомобиль, который стоял посреди дороги. «ВАЗ влетел в сломанную машину, она стояла посреди дороги. Пробка собирается», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на одного из очевидцев. Судя по видео, в ДТП попали четыре машины. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что в ДТП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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