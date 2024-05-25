В ФССП рассказали о запрете выехать за границу для 7,5 млн россиян

Количество россиян, которым запрещён выезд из страны из-за долгов, превысило семь миллионов человек к началу лета текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.
«По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств», — говорится в заявлении пресс-службы. Информацию передает ТАСС.
Сравнение с прошлыми годами показывает значительное увеличение числа невыездных: в июне 2022 года было 5,5 миллиона таких постановлений, а в июне 2021 года — 5,1 миллиона. В ФССП подчеркивают, что ограничение выезда является эффективной мерой воздействия на должников. Так, за первые четыре месяца 2024 года было взыскано 28,2 миллиарда рублей, что существенно превышает суммы взысканий предыдущих лет за аналогичный период.
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