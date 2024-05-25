В Екатеринбурге возле ТЦ «Белка Маркет» на проспекте Космонавтов сбили человека. Об этом сообщили очевидцы.
«Возле ТЦ „Белка Маркет“ на проспекте Космонавтов сбили человека. О состоянии пострадавшего пока неизвестно», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Другие очевидцы сообщают, что пострадавший жив. «Живой. Забрала скорая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.
Обновлено в 13:10
"Водитель автомобиля "Шевроле Нива", мужчина 1954 года рождения... допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пешеход 1956 года рождения, которую с травмами доставили в 36 ГКБ", — добавили в ведомстве.
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