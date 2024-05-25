25 мая 2024

Возле ТЦ в Екатеринбурге сбили человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото)
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле ТЦ «Белка Маркет» на проспекте Космонавтов сбили человека. Об этом сообщили очевидцы.

«Возле ТЦ „Белка Маркет“ на проспекте Космонавтов сбили человека. О состоянии пострадавшего пока неизвестно», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Другие очевидцы сообщают, что пострадавший жив. «Живой. Забрала скорая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Обновлено в 13:10

"Водитель автомобиля "Шевроле Нива", мужчина 1954 года рождения... допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пешеход 1956 года рождения, которую с травмами доставили в 36 ГКБ", — добавили в ведомстве. 

Обстоятельства ДТП выясняются
Обстоятельства ДТП выясняются
Фото:

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В Екатеринбурге возле ТЦ «Белка Маркет» на проспекте Космонавтов сбили человека. Об этом сообщили очевидцы. «Возле ТЦ „Белка Маркет“ на проспекте Космонавтов сбили человека. О состоянии пострадавшего пока неизвестно», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Другие очевидцы сообщают, что пострадавший жив. «Живой. Забрала скорая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.  Обновлено в 13:10 "Водитель автомобиля "Шевроле Нива", мужчина 1954 года рождения... допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пешеход 1956 года рождения, которую с травмами доставили в 36 ГКБ", — добавили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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