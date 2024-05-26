Девочка пропала 25 мая (фото из архива)
В Аше (Челябинская область) пропала девятилетняя девочка. Она ушла гулять в шортах и футболке еще 25 мая, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Ульяна Ф., девять лет. Вечером 25 мая ушла гулять и не вернулась в городе Аша, Челябинская область. Была одета в розовую футболку, голубые джинсовые шорты и синие кроссовки», — указано в сообщении в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Челябинская область» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост ребенка — 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Ребенок ушел гулять два дня назад
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