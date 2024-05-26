В челябинском городе пропала девятилетняя девочка в футболке и шортах. Фото

В Аше пропала девятилетняя девочка

27 мая 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Девочка пропала 25 мая (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аше (Челябинская область) пропала девятилетняя девочка. Она ушла гулять в шортах и футболке еще 25 мая, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Ульяна Ф., девять лет. Вечером 25 мая ушла гулять и не вернулась в городе Аша, Челябинская область. Была одета в розовую футболку, голубые джинсовые шорты и синие кроссовки», — указано в сообщении в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Челябинская область» в социальной сети «ВКонтакте». Рост ребенка — 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Ребенок ушел гулять два дня назад Группа «ЛизаАлерт» Челябинская область в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аше (Челябинская область) пропала девятилетняя девочка. Она ушла гулять в шортах и футболке еще 25 мая, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Ульяна Ф., девять лет. Вечером 25 мая ушла гулять и не вернулась в городе Аша, Челябинская область. Была одета в розовую футболку, голубые джинсовые шорты и синие кроссовки», — указано в сообщении в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Челябинская область» в социальной сети «ВКонтакте». Рост ребенка — 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.