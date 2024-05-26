26 мая 2024
25 мая 2024

В челябинском городе пропала девятилетняя девочка в футболке и шортах. Фото

В Аше пропала девятилетняя девочка
© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
Девочка пропала 25 мая (фото из архива) Фото:

В Аше (Челябинская область) пропала девятилетняя девочка. Она ушла гулять в шортах и футболке еще 25 мая, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Ульяна Ф., девять лет. Вечером 25 мая ушла гулять и не вернулась в городе Аша, Челябинская область. Была одета в розовую футболку, голубые джинсовые шорты и синие кроссовки», — указано в сообщении в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Челябинская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост ребенка — 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Ребенок ушел гулять два дня назад
Ребенок ушел гулять два дня назад

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В Аше (Челябинская область) пропала девятилетняя девочка. Она ушла гулять в шортах и футболке еще 25 мая, об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Ульяна Ф., девять лет. Вечером 25 мая ушла гулять и не вернулась в городе Аша, Челябинская область. Была одета в розовую футболку, голубые джинсовые шорты и синие кроссовки», — указано в сообщении в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Челябинская область» в социальной сети «ВКонтакте». Рост ребенка — 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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