В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО

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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, военные учения, резервисты
Цель летно-тактических учений состоит в разработке методов прикрытия государственных и военных объектов от ударов Фото:

В Белоруссии с 27 по 31 мая будут проводиться совместные с Россией летно-тактические учения ПВО и ВВС. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

«Под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ», — передает белорусское ведомство. В рамках учений задействованы авиационные воинские части, зенитные ракетные и радиотехнические войска, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации.

Важной частью учений является отработка управления разнородными силами авиации и организация взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач. Проведение этих подготовительных мероприятий направлено на повышение координации действий между различными подразделениями и типами войск.

Основная цель летно-тактических упражнений заключается в разработке методов прикрытия государственных и военных объектов от возможных ударов с воздуха. Экипажам предстоит также на практике отработать приемы защиты подразделений сухопутных войск, что укрепит общую обороноспособность двух стран.

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В Белоруссии с 27 по 31 мая будут проводиться совместные с Россией летно-тактические учения ПВО и ВВС. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии. «Под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ», — передает белорусское ведомство. В рамках учений задействованы авиационные воинские части, зенитные ракетные и радиотехнические войска, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации. Важной частью учений является отработка управления разнородными силами авиации и организация взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач. Проведение этих подготовительных мероприятий направлено на повышение координации действий между различными подразделениями и типами войск. Основная цель летно-тактических упражнений заключается в разработке методов прикрытия государственных и военных объектов от возможных ударов с воздуха. Экипажам предстоит также на практике отработать приемы защиты подразделений сухопутных войск, что укрепит общую обороноспособность двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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