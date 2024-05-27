В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО

27 мая 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Цель летно-тактических учений состоит в разработке методов прикрытия государственных и военных объектов от ударов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Белоруссии с 27 по 31 мая будут проводиться совместные с Россией летно-тактические учения ПВО и ВВС. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии. «Под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ», — передает белорусское ведомство . В рамках учений задействованы авиационные воинские части, зенитные ракетные и радиотехнические войска, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации. Важной частью учений является отработка управления разнородными силами авиации и организация взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач. Проведение этих подготовительных мероприятий направлено на повышение координации действий между различными подразделениями и типами войск. Основная цель летно-тактических упражнений заключается в разработке методов прикрытия государственных и военных объектов от возможных ударов с воздуха. Экипажам предстоит также на практике отработать приемы защиты подразделений сухопутных войск, что укрепит общую обороноспособность двух стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии с 27 по 31 мая будут проводиться совместные с Россией летно-тактические учения ПВО и ВВС. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии. «Под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ», — передает белорусское ведомство. В рамках учений задействованы авиационные воинские части, зенитные ракетные и радиотехнические войска, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации. Важной частью учений является отработка управления разнородными силами авиации и организация взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач. Проведение этих подготовительных мероприятий направлено на повышение координации действий между различными подразделениями и типами войск. Основная цель летно-тактических упражнений заключается в разработке методов прикрытия государственных и военных объектов от возможных ударов с воздуха. Экипажам предстоит также на практике отработать приемы защиты подразделений сухопутных войск, что укрепит общую обороноспособность двух стран.