Восьмилетняя челябинка попала в команду «Союзмультфильма»

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Школьница победила в конкурсе, представив проект бубна к мультфильму «Умка» Фото:

Восьмилетняя школьница из Трехгорного (Челябинская область) Алексия Нарукова вошла в команду «Союзмультфильма», победив в конкурсе «Медиапритяжение», на котором представила свой дизайн-макет бубна для мультфильма «Умка». Об этом URA.RU сообщили в официальной группе проекта в социальных сетях.

«Поздравляем Алексию Нарукову из Челябинской области с победой в нашем творческом конкурсе дизайн-макета Бубна от „СоюзМультфильма“ и Движения Первых! Вы доказали, что искусство — это нечто большее, чем просто изображение на холсте или звуки на бумаге. Вы вложили в свое творение кусочек души, и это не осталось незамеченным», — сообщили в группе «МедиаПритяжение | Первые» во «ВКонтакте».

Там отметили, что мультфильм «Умка» с бубном от челябинки выйдет уже этой зимой. О премьере будет сообщено дополнительно.

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Восьмилетняя школьница из Трехгорного (Челябинская область) Алексия Нарукова вошла в команду «Союзмультфильма», победив в конкурсе «Медиапритяжение», на котором представила свой дизайн-макет бубна для мультфильма «Умка». Об этом URA.RU сообщили в официальной группе проекта в социальных сетях. «Поздравляем Алексию Нарукову из Челябинской области с победой в нашем творческом конкурсе дизайн-макета Бубна от „СоюзМультфильма“ и Движения Первых! Вы доказали, что искусство — это нечто большее, чем просто изображение на холсте или звуки на бумаге. Вы вложили в свое творение кусочек души, и это не осталось незамеченным», — сообщили в группе «МедиаПритяжение | Первые» во «ВКонтакте». Там отметили, что мультфильм «Умка» с бубном от челябинки выйдет уже этой зимой. О премьере будет сообщено дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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