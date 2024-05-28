Восьмилетняя челябинка попала в команду «Союзмультфильма»

28 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Школьница победила в конкурсе, представив проект бубна к мультфильму «Умка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Восьмилетняя школьница из Трехгорного (Челябинская область) Алексия Нарукова вошла в команду «Союзмультфильма», победив в конкурсе «Медиапритяжение», на котором представила свой дизайн-макет бубна для мультфильма «Умка». Об этом URA.RU сообщили в официальной группе проекта в социальных сетях. «Поздравляем Алексию Нарукову из Челябинской области с победой в нашем творческом конкурсе дизайн-макета Бубна от „СоюзМультфильма“ и Движения Первых! Вы доказали, что искусство — это нечто большее, чем просто изображение на холсте или звуки на бумаге. Вы вложили в свое творение кусочек души, и это не осталось незамеченным», — сообщили в группе «МедиаПритяжение | Первые» во «ВКонтакте». Там отметили, что мультфильм «Умка» с бубном от челябинки выйдет уже этой зимой. О премьере будет сообщено дополнительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмилетняя школьница из Трехгорного (Челябинская область) Алексия Нарукова вошла в команду «Союзмультфильма», победив в конкурсе «Медиапритяжение», на котором представила свой дизайн-макет бубна для мультфильма «Умка». Об этом URA.RU сообщили в официальной группе проекта в социальных сетях. «Поздравляем Алексию Нарукову из Челябинской области с победой в нашем творческом конкурсе дизайн-макета Бубна от „СоюзМультфильма“ и Движения Первых! Вы доказали, что искусство — это нечто большее, чем просто изображение на холсте или звуки на бумаге. Вы вложили в свое творение кусочек души, и это не осталось незамеченным», — сообщили в группе «МедиаПритяжение | Первые» во «ВКонтакте». Там отметили, что мультфильм «Умка» с бубном от челябинки выйдет уже этой зимой. О премьере будет сообщено дополнительно.