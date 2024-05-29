В ХМАО устроят модный показ для собак

Дворец культуры «Октябрь» организует в Нижневартовске праздник для собак, на котором пройдет модный показ и соревнования между питомцами. Мероприятие состоится на городском фестивале «Самотлорские ночи». Информацию об этом «Октябрь» опубликовал на своем сайте.
«Дворец культуры „Октябрь“ приглашает стать частью праздника, в котором главными участниками станут преданные четвероногие друзья и их хозяева. <…> Здесь можно проявить таланты (питомцев) от лучшего костюма до самого сложного трюка», — говорится в афише.
В программе праздника — показ мод от собак и их хозяев, каникросс (вид ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена), тематические мастер-классы. Также питомцам предстоит преодолеть трассу препятствий.
Известный фестиваль «Самотлорские ночи» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.
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