В ХМАО устроят модный показ для собак

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На празднике для Собак в Нижневартовске пройдет модный показ и соревнования
На празднике для Собак в Нижневартовске пройдет модный показ и соревнования Фото:

Дворец культуры «Октябрь» организует в Нижневартовске праздник для собак, на котором пройдет модный показ и соревнования между питомцами. Мероприятие состоится на городском фестивале «Самотлорские ночи». Информацию об этом «Октябрь» опубликовал на своем сайте.

«Дворец культуры „Октябрь“ приглашает стать частью праздника, в котором главными участниками станут преданные четвероногие друзья и их хозяева. <…> Здесь можно проявить таланты (питомцев) от лучшего костюма до самого сложного трюка», — говорится в афише.

В программе праздника — показ мод от собак и их хозяев, каникросс (вид ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена), тематические мастер-классы. Также питомцам предстоит преодолеть трассу препятствий.

Известный фестиваль «Самотлорские ночи» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.

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Дворец культуры «Октябрь» организует в Нижневартовске праздник для собак, на котором пройдет модный показ и соревнования между питомцами. Мероприятие состоится на городском фестивале «Самотлорские ночи». Информацию об этом «Октябрь» опубликовал на своем сайте. «Дворец культуры „Октябрь“ приглашает стать частью праздника, в котором главными участниками станут преданные четвероногие друзья и их хозяева. <…> Здесь можно проявить таланты (питомцев) от лучшего костюма до самого сложного трюка», — говорится в афише. В программе праздника — показ мод от собак и их хозяев, каникросс (вид ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена), тематические мастер-классы. Также питомцам предстоит преодолеть трассу препятствий. Известный фестиваль «Самотлорские ночи» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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